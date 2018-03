Controverse privind construcțiile din cartierul Baba Novac. Blocuri sau case?

Refacerea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru cartierul Baba Novac, deja în mare parte construit, a născut numeroase opinii contradictorii. Pe de o parte, locuitorii cartierului și-au exprimat nemulțumirile privind dezvoltarea haotică și dezacordul privind ridicarea de blocuri, pe de altă parte au cerut o infrastructură decentă, care să le asigure confort și liniște.Toate problemele, observațiile și rezervele exprimate public de către constănțeni au fost strânse într-un document care va sta la baza refacerii PUZ-ului. La chestionarul postat pe site-ul Primăriei Constanța au răspuns 148 de participanți, din care 74 de locuitori din zona de studiu.Cei mai mulți și-au exprimat acordul ca regimul maxim de înălțime permis în cartier să fie P+2 etaje, doar 14, respectiv 19 persoane considerând că ar fi bine să fie P+3 etaje sau P+4 etaje. În ce privește Procentul de Ocupare a Terenului (POT), părerile au fost împărțite aproape egal, 83 fiind pentru POT 35%, 70 pentru POT 45%.Culmea este că din numeroasele email-uri, sesizări, scrisori și recomandări făcute de cei care locuiesc deja în cartierul respectiv reiese că o bună parte din planurile făcute de firma de arhitectură - SC Mina-M-Com SRL, care a realizat proiectul, sunt greșite. „În planul dvs. de urbanism supus modificării este o eroare gravă. În zona hașurată cu roșu se află trei case construite deja, iar pe plan apare teren neconstruit. Doresc un plan al PUZ în format pdf, care să poată fi mărit și nu această mizerie de poză pe care nu se poate vedea nimic când se mărește iar scrisul este neclar. Consider că banii publici pe care i-ați plătit arhitectului ce a elaborat planul merită un desen mai bun și mai clar”, precizează unul dintre constănțeni.De altfel, arhitectul șef al Constanței, Mihai Radu Vânturache, a trimis deja o scrisoare reprezentanților SC Mina-M-Com prin care solicită realizarea a nouă corecturi în proiect, inclusiv întocmirea planului cu situația juridică a terenurilor din zona de studio pentru a putea fi verificat de direcția responsabilă din cadrul primăriei.Cele mai multe controverse au făcut referire la regimul de înălțime a viitoarelor imobile din cartier. În timp ce actualii locatari au exprimat clar că nu doresc blocuri în zonă, investitorii consideră că zona este una propice dezvoltării pe verticală și că sunt foarte mulți constănțeni dispuși să se mute în blocuri în acest cartier.„Să nu măriți regimul de înălțime în zona străzii Putna. Un rechin imobiliar a construit deja un bloc la intersecția străzilor Putna și Xenopol și acum dărâmă un etaj. Aceasta este o zonă de case și nu de blocuri. Pentru rechini imobiliari vă rog să alocați alte terenuri pe care să își facă blocuri sau să-și vândă terenul de aici și să cumpere în altă parte pentru a construi blocuri”, i-a scris un locuitor al cartierului arhitectului șef Vânturache.Aceeași părere o are și avocatul Cristian Ion, care reprezintă mai mulți locuitori ai cartierului.„Să aveți în vedere faptul că în cadrul cartierului din zona Baba Novac – Kamsas, supus PUZ-ului, s-a construit în proporție de 80% din suprafețele de teren aferente, iar zona este un cartier de case și nu de blocuri. În atare condiții, s-ar strica imaginea cartierului, prin eventuale construcții haotice, cu un alt regim de înălțime decât cel inițial. Mai mult, instalațiile și echipamentele privind utilitățile publice, apă, canalizare, curent electric, gaze naturale, au fost montate deja, raportat la un cartier de case și nu de blocuri. Or, în contextul construirii blocurilor, ar însemna să ne fie limitat sau îngreunat accesul la utilitățile publice, întrucât în mod iminent acestea s-ar supraîncărca și ar deveni foarte greu accesibile, iar, în atare situație, s-ar ajunge în situația dezastruoasă în care se găsește cartierul Compozitorilor, cartierul alăturat, unde fiecare a construit după bunul plac, bloc lângă casă, iar echipamentele privind utilitățile publice nu mai fac față”, precizează avocatul.Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului a analizat toată documentația depusă, observațiile și propunerile publicului și, ținând cont și de avizul nefavorabil dat de Statul Major general privind prelungirea străzii Barbu Ștefănescu Delavrancea, a stabilit ca regimul maxim de înălțime permis la nivelul zonei studiate să fie de subsol, parter și două etaje, cu un procent de 35% de ocupare a terenului pentru zona rezidențială și 50% pentru zona mixtă.„Se va propune un traseu nou pentru prelungirea străzii Barbu Ștefănescu Delavrancea cât mai aproape de limita cadastrală dinspre sud a terenului identificat cu IE 233576 aferent unității militare, în vederea diminuării la minimum a terenului afectat de realizarea străzii prin extinderea amprizei drumului de exploatare existent. Planurile astfel modificate ne vor fi transmise în vederea reluării procedurii de avizare la Statul Major general”, explică arhitectul șef Mihai Radu Vânturache.