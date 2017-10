Controversa anului: îţi vaccinezi fetiţa împotriva cancerului de col uterin?

Controversa anului: îți vaccinezi fetița împotriva cancerului de col uterin?

Ieri a început campania de informare a părinților privind vaccinarea împotriva cancerului de col uterin. În școli deja au fost anunțate ședințele cu părinții pentru a le fi prezentată situația, urmând ca ei să-și exprime acordul sau dezacordul cu privire la vaccinare. În tot acest timp, o organizație neguvernamentală împarte pliante în care prezintă efectele secundare ale vaccinului. Directorii unităților de învățământ din județul Constanța spun că majoritatea părinților deja și-au exprimat dezacordul cu privire la imunizare. Cele două vaccinuri utilizate în cadrul campaniei sunt Gardasil și Cervarix. „Gardasil, un vaccin periculos! Cât este de eficient vaccinul? Nu se știe încă! Ce este sigur? Că are efecte secundare!”- scrie mare pe pliantele împărțite în școli de Asociația Pro-Vita, din Constanța. Asociația a început, de ieri, să împartă pliante care conțin informații despre cancerul de col uterin, despre faptul că, deocamdată, eficiența vaccinului nu este probată și despre efectele secundare ale imunizării. „Avem peste trei mii de pliante pe care le vom distribui prin intermediul profesorilor de religie. Vrem să atragem atenția asupra riscurilor. De altfel, părinții cu care am discutat ne-au spus că nu sunt de acord cu vaccinarea”, ne-a declarat preotul Florin Carabuz, președintele Asociației Pro-Vita. Asociația atrage atenția că premisele de la care se pleacă pentru prevenirea cancerului de col uterin sunt greșite, deoarece nu sunt luate în calcul și eliminate cauzele directe ale infecției: relații sexuale de la o vârstă fragedă, parteneri multipli, contractarea bolilor cu transmitere sexuală, prostituția. „În locul eliminării cauzelor riscăm să ne îmbolnăvim copiii (fetele) cu un vaccin încă insuficient studiat și, mai ales, cu multe efecte secundare despre care nu se vorbește”, se arată în pliantul respectiv. Pliantele vor fi distribuite în 80% dintre școlile constănțene, dar și în unitățile de învățământ din Ovidiu, Năvodari, Corbu, Săcele, Istria, Nuntași, Cogea-lac, Târgușor, Grădina, Fântânele, Gura Dobrogei, Crucea, Gălbiori, după cum a precizat preotul Florin Carabuz. Opinii pro și contra De altfel, oamenii nu mai știu ce să creadă. În timp ce unii specialiști declară că vaccinul este eficient și că nu are efecte secundare, alții susțin exact contrariul. Pe Internet circulă fel și fel de materiale potrivit cărora vaccinul ar putea provoca sterilitate sau chiar deces. De cealaltă parte, informațiile de la Food and Drug Administration și Center for Biologics Evaluation and Research, din SUA, publicate pe www.fda.gov, arată că vaccinul Gardasil este sigur și eficace, iar cele 20 de cazuri de deces în cazul femeilor cărora le-a fost administrat vaccinul au fost determinate de alte cauze. Și în Europa au fost înregistrate două cazuri de deces în cazul femeilor vaccinate. Specia-liștii de la European Medicines Agency (EMEA) au precizat, la acea vreme, că nu există o relație de cauzalitate între vaccinare și cele două decese. Cu toate astea, cauzele morții nu au putut fi identificate, iar în ianuarie EMEA anunța că va monitoriza în continuare reacțiile adverse provocate de administrarea vaccinului. Raportul European Public de Evaluare, actualizat în luna iulie, arată că Gardasil a fost aprobat pentru că „Beneficiile sunt mai mari decât riscurile sale ca vaccin pentru prevenirea leziunilor precanceroase genitale (col uterin, vulvă și vagin), a cancerului de col uterin și verucozităților genitale externe cauzal legate de tipurile 6, 11, 16 și 18”. Comisia a acordat autorizație de introducere pe piață pentru Gardasil valabilă pe tot teritoriul Uniunii Europene, la 20 septem-brie 2006. Ce spune prospectul Prospectul vaccinului, publicat pe site-ul EMEA, arată că Gardasil nu trebuie folosit dacă persoana care va fi vaccinată este alergică la oricare din substanțele active, dacă a prezentat o reacție alergică la adminis-trarea unei doze de Gardasil, dacă are o boală care se manifestă prin febră ridicată. Tot în prospect este precizat faptul că, la fel ca în cazul oricărui alt vaccin, Gardasil nu poate asigura protecție 100% la toate persoanele vaccinate. „Gardasil nu protejează împotriva fiecărui tip de papilomavirus uman. De aceea, trebuie continuate măsurile adecvate de precauție împotriva bolilor cu transmitere sexuală”, se arată în prospect. De asemenea, durata perioadei de protecție nu se cunoaște în prezent. Referitor la reacții adverse, la mai mult de unul din zece pacienți au apărut inflamații și roșeață la locul injectării, dar și febră. De asemenea, potrivit prospectului, la „peste un pacient din 100" au apărut vânătaia și mâncărimea la locul vaccinării, iar la „mai puțin de unul din 10.000 de pacienți” s-au raportat dificultăți în respirație. La mai puțin de unul din o mie de pacienți medicii au observat apariția urticariei. De asemenea, printre reacțiile adverse raportate se numără și leșinul, dificultatea în respirație, respirația șuierătoare, erupțiile pe piele, iar unele dintre aceste reacții au fost severe. Medicii au mai observat mărirea ganglionilor, slăbiciune musculară, furnicături la nivelul brațelor, gambelor și părții superioare a corpului, amețeli și dureri de cap, greață și vărsături, dureri articulare, dureri musculare, oboseală sau senzație de slăbiciune neobișnuite și senzație generală de rău. În spatele ușilor închise În campania de vaccinare organizată în țara noastră au fost cooptate cadrele didactice. Ședința de vineri, în care direc-torilor unităților de învățământ li s-a cerut să-i convingă pe părinți de necesitatea vaccinării copilelor împotriva cancerului de col uterin, s-a ținut cu ușile închise. Dacă Marian Sârbu, inspectorul școlar general al Inspectoratului Județean Constanța (ISJ), a spus că a fost vorba doar de o „scăpare”, inspectorul de imagine al ISJ, Mariana Neacșu, a declarat că „întâlnirile cu directorii nu sunt deschise”. Se pare că doar această întâlnire nu a fost deschisă, întrucât toate celelalte ședințe cu reprezentanții unităților școlare au fost publice. „Părinții nu au primit informații medicale, ci doar opinii” Speriați că vaccinul ar putea face rău copilului, părinții au spus că vor refuza imunizarea. Spre exemplu, majoritatea părinților de la Școala „Ion Jalea”, din Constanța, s-au pronunțat împotriva vaccinării fetițelor de clasa a IV-a. Săptămâna trecută, învățătorii claselor a IV-a au încercat să afle opiniile părinților. Majoritatea a declarat că nu acceptă vaccinul. Iuliana Crețu nu este de acord să-și vaccineze copilul: „Înainte de vaccinare ar fi trebuit să se facă un minim de analize obligatorii. Poți să știi ce reacții adverse are vaccinul?”, se întreabă ea. Directorul unității școlare, Mihaela Calenici, ne-a spus că, în prezent, părinții sunt într-o perioadă de pregătire, urmând ca astăzi, după amiaza, să se organizeze două ședințe cu părinții claselor a IV-a în care aceștia să fie informați despre campania de vaccinare. Reprezen-tantul școlii nu știa că, în cadrul campaniei de vaccinare, au fost introduse două tipuri de vaccin, dintre care unul controversat. Și părinții care au copiii înscriși la Școala nr. 1 Mangalia sunt, de principiu, împotriva vaccinării, așa cum ne-a mărturisit directorul unității școlare, Carolina Gheriș. Directorul Școlii nr. 36 Constanța, Agripina Feodor, ne-a spus că primele informații oficiale le-a aflat de la ședința cu directorii, care a avut loc vineri. Învățătorii de la clasele a IV-a au primit pliante, urmând ca informația să ajungă la părinți. Întrebată dacă ar fi în situația să decidă dacă-și va imuniza copilul, directorul ne-a răspuns tranșant: „Aș fi făcut-o pe pielea mea!”. Nici Agripina Feodor n-a aflat că este vorba de două vaccinuri care vor fi folosite în cadrul campaniei, ci doar că vaccinul este bun pentru câteva tulpini de virusuri. Directorul Școlii „Jean Bart“ din Constanța, Viorel Ceoriceanu, ne-a spus că, timp de două zile, va prezenta părinților informații în legătură cu vaccinarea împotriva cancerului de col uterin. Încă nu cunoaște cu certitudine care sunt opiniile părinților în legătură cu acest subiect, însă ne-a dezvăluit că majoritatea opiniilor sunt contra. „Părinții nu au primit informații medicale, ci doar opinii. Este foarte scurt timpul pentru a le prezenta informațiile în mod profesionist”, ne-a spus directorul. Aproape toți părinții de la Școala nr. 43 Constanța au semnat că sunt împotriva vaccinării copiilor, așa cum ne-a spus directorul unității școlare, Georgeta Ioniță. Decizia părinților a fost luată în ciuda campaniei de informare care a început demult în școală. „Dacă părintele refuză să-și vaccineze copilul, noi nu putem să-i spunem că este un vaccin bun, nu avem cum să forțăm nota”, ne-a spus directorul. Zilele următoare va începe vaccinarea. Rămâne de văzut dacă Ministerul Sănătății nu va rămâne cu stocurile de vaccin în valoare de peste 20 milioane euro.