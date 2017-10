1

sunte-ti jalnici

Ce subiect tare "Controlorii RATC vânează elevii fără bilet de autobuz". Chiar ca sunte-ti jalnici. Am observat ca acesti controlori se reped ca niste GIBONI cand o persoana nu a compostat biletul de calatorie, dar cand sunt TIGANI in autobuz (scuze RROMI) trec pe langa ei si nici nu-i vad. Oare de ce! DE FRICA si acum vaneaza copiii! Vai de mama noastra! Apropo. Sefii de la RATC, nu observa cum calatorii platesc soferului 1 leu calatoria? iar in statie sunt puncte de unde poti achizitiona bilete? Va plangeti ca nu aveti bani! Bani sunt . Dar sunt in buzunarele soferilor si implicit a controlorilor. Asta e. Am scris ce am vazut!