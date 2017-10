Discriminare pozitivă de teamă

Controlorii RATC se fac că nu-i văd pe romii fără bilet

De multe ori am fost martorii situațiilor în care controlorii Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanța trec cu vederea anumiți călători, care circulă fără bilet sau abonament. Mulți sunt contrariați de faptul că persoanele de etnie romă nu sunt sancționate de controlorii RATC și că doar ei trebuie să plătească amenda. Cu toții am auzit de cazuri în care un călător prins fără bilet de călătorie a primit amendă, iar un rom nici măcar nu a fost întrebat dacă are sau nu bilet sau abonament. Nu vrem să facem aluzii că ei nu ar circula regulamentar, suntem convinși că și ei au abonamente, că-și cumpără bilete de călătorie, însă îi vedem pe unii cum urcă în autobuz, cum se fac că plouă, că nu compostează biletul și nici nu se sinchisesc să pregătească abonamentul când controloarele își scot legitimațiile la vedere și încep controlul. Mai grav este că, în timp ce un călător prins fără bilet primește amendă, la câțiva metri se află un rom care nu este verificat și îți râde practic în nas. Romii, ocoliți de controlori O astfel de situație a avut loc, vinerea trecută, pe linia 101, în jurul orei 17,00. „Două femei s-au urcat în stația de la Dobrogea. Apoi și-au făcut apariția controloarele, care au verificat toți oamenii de bine, însă au taxat numai cele două femei. În stația Abator urcă supracontrolul, nu-l întreabă pe brunet dacă are legitimație de călătorie sau bilet, în schimb îi verifică pe restul”, ne-a povestit, contrariat, unul dintre martori. S-a simțit ofensat, discriminat și, deși nu face ură de rasă, consideră că legea trebuie aplicată egal tuturor. „În fața mea, trei doamne, în spatele meu, trei romi. Contro-loarele își fac treaba în față, în spate nimic. De multe ori le înțeleg că le este frică, însă m-a ofensat comportamentul discriminator. Să-i controleze și pe ei, să-i sancționeze și pe ei, mai ales că amenda s-a dublat”, completează constănțeanul. Cât privește punctul de vedere al regiei, Cornel Marin, șeful Corpului de Control din cadrul RATC Constanța, nu exclude că se întâmplă astfel de practici, însă îi îndeamnă pe călători să-l sesizeze pentru a putea lua măsuri: „La mine nu au venit astfel de reclamații. De ce nu sună la dispeceratul RATC-ului ca să pot verifica și eu sau de ce nu-mi scriu pe reclamatii@ratc.ro? Nu pot lua măsuri dacă nu am habar de ele”. Sunt greu de tolerat astfel de tratamente discriminatorii, iar mulți dintre călătorii de pe mijloacele de transport în comun au renunțat să-și mai achiziționeze bilet de călătorie pe motiv că doresc să fie tratați la fel ca și romii care circulă gratis. Atunci când vor fi aplicate amenzile majorate, ne așteptăm ca nemulțumirile legate de controlul preferențial să fie mai multe. Marius Brătulescu, șeful Biroului de Exploatări din cadrul RATC Constanța, a declarat că amenda majorată va fi aplicată începând cu data de 1 iulie. Din banii încasați, regia va plăti cheltuielile curente, reparațiile și va achiziționa consumabile. De la 1 iulie, amenda dată călătorilor frauduloși va fi de 100 lei în loc de 50 lei