Controalele privind drepturile de autor se lasă cu scandal pe litoral

Unitățile economice de pe litoralul românesc sunt „vizitate”, timp de o săptămână, de inspectorii Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR). Uniunea reprezintă interesele producătorilor de muzică, români și străini, și verifică dacă agenții economici difuzează muzică ambientală cu respectarea legislației privind drepturile de autor și cele conexe. Concret, toți agenții economici au obligația să plătească o remunerație pentru muzica difuzată. „Agenții economici trebuie să depună o declarație pe propria răspundere, prin care declară perioada în care își desfășoară activitatea și spațiul pe care se află. În funcție de aceste criterii, este calculată valoarea taxei care trebuie achitată”, a precizat Gelu Nes, reprezentantul UPFR la Constanța. Taxele respective sunt obligatorii și pentru firmele care își desfășoară activitatea doar câteva luni pe an, cum este cazul celor de pe litoral. Drept pentru care verificările vor viza discotecile, restaurantele, barurile, terasele, dar și unitățile de cazare sau cele de alimentație publică. Pentru că la Constanța sunt doar doi inspectori, care nu fac față pe timpul sezonului estival - având în vedere numărul mare ale unităților care se deschid -, UPFR a mai delegat patru angajați pentru controale. Prima unitate căreia i-au călcat pragul inspectorii UPFR, vineri după amiază, a fost hotelul Apollo, din stațiunea Mamaia. Localul nu a fost ales întâmplător. „În urmă cu trei săptămâni am fost la acest hotel și am cerut să mi se arate licența pentru muzica ambientală și am fost poftit pe ușă afară, escortat de agenții firmei de pază”, ne-a declarat Gelu Nes. Vineri după amiază, inspectorii au revenit, însoțiți de ofițerii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Constanța și de presă. Nici de această dată, acțiunea nu a fost lipsită de incidente. Angajații hotelului au refuzat inițial să se legitimeze în fața polițiștilor, iar directorul administrativ s-a scuzat, prin intermediari, că patronii hotelului sunt la București și nu știa dacă exista sau nu licență pentru muzică ambientală. Mai mult, presa a fost dată afară din hotel, pe motiv că inoportunează. Cât despre licența cu pricina, directorul hotelului a admis într-un final că lipsește. Echipa de control a stabilit ca reprezentantul unității să se prezinte săptămâna următoare la IPJ Constanța pentru continuarea cercetărilor. Taxe modice, plătite doar de 800 de firme din Constanța Inspectorii UPFR ne-au declarat că s-au confruntat, în destule cazuri, cu astfel de situații. „La discoteca Melody, de exemplu, mi-a fost rupt tricoul, când eram dat afară”, a adăugat Gelu Nes. Lipsa unor sancțiuni pecuniare, care să-i sperie pe agenți economici, este unul dintre motivele pentru care licența eliberată de UPFR nu este luată în serios. Firmele ignoră însă, de cele mai multe ori, faptul că pentru nerespectarea drepturilor de autor se pot alege cu dosare penale. „Când le explicăm situația, înțeleg și se conformează”, a mai spus inspectorul UPFR. De altfel, taxele pe care trebuie să le achite agenții economici sunt modice. Astfel, în funcție de suprafață, o unitate hotelieră achită între 12 și 80 de lei, pe lună, un restaurant, între 20 și 56 de lei, iar administratorii plajelor, între 9 și 500 de lei. Până în prezent, la nivelul județului Constanța, doar aproximativ 800 de societăți respectă legislația privind drepturile de autor.