Controale la sânge pentru depistarea muncii la negru

2

Lucru la negru

Degeaba faci controale si constati ca cine vinde sau lucreaza este ruda cu Seful sau tine loc pentru ca patronul e plecat o ora. Cel ce face controlul sa faca si sambata si duminica si dimineata si seara si sa inregistreze persoanele care sunt gasite. Se va constata ca aceleasi persoane lucreaza pe 2 ore declarate si de fapt lucreaza zi de zi de dimi pana seara si asa in fiecare zi. Controlul vine ia spaga si nu se mai intoarce si culmea ca da si un minim de Amenda ,ca sa fie. Nu au interes csa controleze de doua ori in acea zi fiindca isi diminueaza veniturile,astfel putand sa mai vina si altadata. Daca ar desfiinta lucrul la negru ,nu ar mai avea spaga asigurata ... Credeti ca Curtea de conturi sau Garda financiara nu stie acest lucru ? Faceti voi Presa aceste controale si dati-i in vileag sa vedem din ce-or sa se mai inbuibe onor, asa zisii Controlori ? Astept reactii in Cuget Liber !