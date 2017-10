Controale de amploare la Constanţa. S-A LĂSAT CU AMENZI DRASTICE!

Controale de amploare la Constanța. S-A LĂSAT CU AMENZI DRASTICE!

In data de 17 martie 2017, a avut loc o actiune de control inopinat incinta Portului Constanta, actiune care s-a desfășurat sub directa coordonare a Inspectorului General de Stat al Inspectiei Muncii București – Dantes Nicolae BRATU.Controalele au avut ca obiectiv identificarea angajatorilor care folosesc personal fara forme legale de angajare și luarea masurilor care se impun pentru respectarea de catre angajatorii care își desfășoară activitatea in portul Constanta, a prevederilor legale referitoare la relațiile de muncă și securitatea si sănătatea în munca a salariaților .S-au fost identificate persoanele gasite la lucru, controalele urmand a fi finalizate in perioada urmatoare.Serviciul Control Relații de Munca din cadrul I.T.M. Constanța a verificat in perioada 13-17 martie un numar de 74 agenti economici din care 19 au fost sanctionați. S-au aplicat un numar de 16 amenzi în valoare de 148.000 lei si s-au dispus un numar de 122 masuri cu termen de remediere a neconformitatilor.Au fost depistați 11 angajatori, cu un numar 22 de persoane care nu aveau încheiate contracte individuale de munca sau pentru care contractul individual de munca nu era transmis in REVISAL.”Cu toate că am insistat pe rolul preventiv exercitat în acțiunile de control, cuantumul amenzilor din această perioadă arată că, angajatorii aleg în continuare să nu respecte prevederile legale din domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă cu riscul de a suporta costurile materiale dar și pe cele legate de expunerea lucrătorilor la accidente și nu numai. Fiecare acțiune a inspectorilor de muncă urmărește înainte de toate, informarea, educarea și identificarea mijloacelor optime care să ducă la respectarea drepturilor pe care angajații le au, ocrotirea vieții și sănătății la locurile de muncă.”