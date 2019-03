Mai multe ştiri online: IT

Controale de amploare ale ITM! Amenzi pentru neregulile depistate





Controalele au avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale din legislația muncii si securitatea si sănătatea in munca a salariaților, precum si verificarea masurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare .





În perioada 01.02 – 28.02.2019, inspectorii de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă au controlat 282 agenti economici, din care 38 au fost sanctionati aplicandu-se un numar de 42 de sanctiuni .Dintre acestea 33 au fost amenzi si 9 avertismente - valoarea totală a sancțiunilor contravenționale a fost 717.500 lei.





Cu ocazia controalelor efectuate in luna februarie 2019 au fost identificati 18 angajatori care foloseau munca nedeclarata, respectiv 33 de persoane pentru care s-au aplicat sanctiuni contraventionale cu amenda in suma totala de 660.000 lei.Tot in luna februarie au fost initiate 53 de controale pentru rezolvarea sesizarilor depuse de catre cetățeni.





Referitor la activitatea de control privind securitatea si sanatatea in munca in luna februarie 2019 inspectorii de munca au efectuat 146 de controale tematice, in urma carora s-au constatat 287 de neconformitati, motiv pentru care s-au dispus 287 masuri de remediere.





S-au aplicat 287 de sanctiuni- 277 avertismente si 10 amenzi contraventionale in valoare totala de 33 000lei.



La nivelul instituției valoarea totala a sancțiunilor aplicate a fost de 750.500 lei .