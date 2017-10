Contractele pe jumătate de normă devin istorie. Ce lovitură au primit angajatorii

Zeci de mii de constănțeni lucrează, oficial, cu contract de muncă cu timp parțial. Cei mai mulți nu mai au un alt loc de muncă și sunt nevoiți să accepte un astfel de contract pe jumătate de normă, doar pentru a avea un job și un venit. De fapt, angajarea cu jumătate de normă a devenit un fenomen în ultimii ani și este binecunoscut de inspectorii de muncă, fiind supranumit „muncă la gri“.Statul nu a găsit până acum soluții pentru a combate „munca la gri”, însă este preocupat și de soarta acelor angajați care nu pot beneficia nici de servicii medicale, nici de pensie, ulterior.„370.000 de salariați activi au un singur contract de muncă cu timp parțial, iar aproximativ 710.000 asigurați cu contracte de muncă cu timp parțial au un venit mediu brut de 903 lei lunar, mult sub salariul minim pe economie. O astfel de practică generează, de asemenea, inechități față de angajatorii care încheie contracte individuale de muncă cu timp normal și asigură salariul minim brut pe țară propriilor salariați”, precizează reprezentanții Ministerului Muncii.Problematica este cu atât mai importantă cu cât, în ultimii doi ani, numărul locurilor de muncă cu timp parțial a crescut mai repede decât cele cu timp complet, respectiv 3,7 la sută în medie pe an față de 2,1 la sută în medie. De asemenea, este de subliniat că practica subsalarizării forței de muncă iese în evidență și prin faptul că, în medie, în fiecare lună, aproximativ 55.000 salariați sunt fără venituri declarate la Casa de Pensii, deci fără contribuții care să se regăsească în pensiile viitoare.Plata contribuției se face de la 1 augustȚinând cont de toate aceste aspecte, Guvernul a adoptat, zilele trecute, o ordonanță privind modificarea și completarea Codului fiscal, prin care obligă angajatorii să plătească lunar contribuția pentru pensii și sănătate la nivelul salariului minim brut garantat în plată, pentru toți salariații, inclusiv pentru persoanele care au încheiate contracte de muncă cu timp parțial și pentru cei cu plata în acord.Excepție fac salariații elevi, studenți, persoane cu dizabilități, pensionari și cei care cumulează venituri de cel puțin nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.Noile reglementări intră în vigoare la 1 august și să se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2017.„Social, măsura are rolul să protejeze aceste categorii de salariați, asigurându-le dreptul la pensie și la servicii medicale în sistemul public. Din punct de vedere economic, noile prevederi au scopul să limiteze situațiile în care contractele de muncă cu timp parțial sunt încheiate pentru evitarea impozitării potrivit regulilor prevăzute pentru contractele individuale de muncă cu timp normal de lucru și, implicit, să elimine inechitățile față de angajatorii care încheie contracte individuale de muncă cu timp normal și asigură salariul minim brut pe țară propriilor salariați”, mai spun reprezentanții Ministerului Muncii.