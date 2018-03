Contracte şi vandali! Cine "curăţă" autobuzele şi vistieria RATC

1

Civilizatie

Plec cu autobuzul din cap line curat si dupa efectuarea cursei ma intorc de parca as fi venit de la stadion, coji de seminte pe jos ,ambalaje de la croasant-uri , peturi , servetele aruncate dupa ce au consumat alimente , resturi de alimente , ......am avut un caz in care a urinat in dreptul unei usi, o cursa tarzie de noapte ...am gasit si sacul de gunoi menajer bagat dupa scaune , etc . De tigani nici nu mai vorbesc , zbiara , urla , scuipa , trag de usi , deschid geamurile atunci cand afara este sub 0 grade ,vandalizeaza , ce sa mai .....asta-i '' orasul '' in care traim !