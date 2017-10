Consumatorii constănţeni sunt cei mai protejaţi din ţară

Consumatorii constănțeni sunt cei mai protejați din țară

Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorului Constanța se situează pe locul întâi în topul comisariatelor celor mai performante din țară. În bilanțul realizat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pentru primul trimestru al lui 2010, instituția constănțeană a obținut 90,80 de puncte, clasându-se mult deasupra mediei naționale generale de 79,26 de puncte. CRPC Constanța cuprinde trei comisariate județene, Constanța, Tulcea și Brăila, cele mai bune punctaje înregistrându-se la cel din Constanța. Acesta se află, în prezent, pe locul al doilea în topul național al județelor. Clasamentul este cu atât mai spectaculos cu cât în trimestrul întâi al anului anterior, CRPC Constanța se afla pe locul al nouălea, iar CJPC pe locul al 12-lea. „Aceste rezultate reprezintă efortul de echipă al tuturor, dar ne și obligă să ne desfășurăm activitatea cel puțin la fel de bine și în continuare”, a declarat Mihai Petre, directorul CRPC Constanța. Clasarea în fruntea topului nu se bazează pe numărul de amenzi date, ci mai ales pe cantitatea și calitatea acțiunilor de control în general. „Activitățile noastre nu vizează numai amenzile, ci mai ales consilierea agenților economici. În plus, se acordă o atenție foarte mare produselor neconforme. Până în prezent, în anul curent, am retras de pe piață cu 265% mai multe produse neconforme decât în aceeași perioadă a lui 2009”, a precizat directorul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, Dionisie Culețu. Pentru perioada următoare, conducerea instituției anunță o intensificare a activităților de consiliere și promite mai multă eficiență în soluționarea reclamațiilor, chiar mai devreme de termenul legal de 30 de zile. Aproape 1.000 de reclamații în trei luni În ceea ce privește reclamațiile, în primele trei luni ale anului în curs, au fost înregistrate, la nivel regional, 956. „82% din sesizări se referă la produse nealimentare și numai 10% vizează produse alimentare”, a precizat Dionisie Culețu. Sunt în continuare foarte multe reclamații la adresa instituțiilor bancare. „Aproximativ 7% din plângeri au în vedere băncile. Dar ar putea fi mult mai multe. Din păcate, consumatorul nu înțelege încă să meargă până la capăt și se gândește că, o instituție bancară este un colos, ceea ce îl intimidează și crede că nu are nicio șansă. Le transmitem agenților economici că nu are importanță numele pe care îl poartă, legea este aceeași pentru toată lumea. Serviciile bancare ar trebui să fie ireproșabile pentru om, mai ales că el merge la bancă de nevoie, și ar trebui tratat cu maxim respect, în special în relațiile contractuale, fără a i se introduce clauze abuzive sau comisioane ascunse. Reclamațiile referitoare la bănci sunt cele mai complexe și, chiar dacă plătesc amenda, ulterior ne acționează în instanță”, a mai adăugat directorul CRPC.