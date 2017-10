Consumatori infectaţi cu Salmonella şi angajaţi cu streptococ. Rezultatele anchetei de la AUCHAN-ul din Maritimo, dezastruoase

Consumatori infectați cu Salmonella și angajați cu streptococ. Rezultatele anchetei de la AUCHAN-ul din Maritimo, dezastruoase

Direcția de Sănătate Publică Constanța a efectuat o anchetă epidemiologică în cazul constănțenilor care au ajuns la spital după ce au consumat preparate de la raionul de Gastronomie din hipermarketul Auchan, iar rezultatele au scos la iveală grave probleme igienico-sanitare."În perioada 23-26.12.2015, în sectiile Spitalului Clinic de Boli infectioase Constanta s-au prezentat 16 pacienti ca urmare a consumului de preparate de la Hipermarketul AUCHAN:Din investigatia epidemiologica efectuata la cazuri s-a constatat :- in zilele de 22, 23 si 24 decembrie au consumat preparate de la hipermarchetul AUCHAN- gastronomia;- preparatele posibil incriminate musaca de cartofi cu carne de porc/pasare, carne de pui la gratar (pulpe/aripioare/piept) cu cartofi prajiti, pizza, fasole cu carnati;- la 4-16 ore de la consum au aparut primele simptome de boala greturi, varsaturi bilio-alimentare, scaune diareice, febra 385 , frisoane, cefalee, lipotimie;- bolnavii au incercat, initial, tratament la domiciliu in conformitate cu recomandarile primite de la personalul Serviciului de ambulanta, medici din serviciile medicale private;- deoarece simptomele nu s-au remis in datele de 23, 24,25 si 26 decembrie s-au prezentat la serviciul de internari al Spitalului Clinic de Boli infectioase Constanta;- din cei 16 pacienti prezentati la serviciul de internari al Spitalului Clinic de Boli infectioase Constanta au fost 12 internati, 4 au refuzat internarea;- in urma tratamentului cu solutii perfuzabile, simptomatice – antispastice, antiemetice, antialgice, antibiotice, evolutia a fost favorabila.- in data de 29.12.2015 a mai fost internat – spitalizare de zi - un copil in varsta de 5 ani care a consumat musaca de cartofi cu carne achizitionata de la Auchan si consumata la domiciliu in data de 24 decembrie 2015;- azi, 30.12.2015 din cei 12 bolnavi in spital mai este internat doar 1 caz ;- 6 dintre bolnavi au fost externati cu diagnosticul toxiinfectie alimentara cu Salmonella grup D, sindrom de deshidratare grad II iar la ceilalti 6 bolnavi nu s-a identificat germenele.În data de 23.12.2015, ca urmare a prezentarii a primelor 2 cazuri la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, o echipa de inspectori din cadrul Serviciului de control in sanatate publica din cadrul DSPJ s-a deplasat la Hipermarketul Auchan ( Maritimo) Constanta pentru evaluarea conditiilor igienico-sanitareIn data de 26.12.2015, cand la spital au mai fost internati inca 5 bolnavi, echipa de control din cadrul DSPJ Constanta - Serviciul de Control in Sanatate Publica, s-a deplasat din nou la unitate pentru recoltarea de probe:- exudate naso-faringiene si ex. coprobacteriologice de la personalul blocului alimentar- probe de salubritati din sectia gastronomie- salubritati alimentare – tocator de carne – prezent bacterii coliforme; masa inox, frigider (usa interior), cutit inox – numar total germeni aerobi mezofi peste limitele admise.- exudate nasofaringiene - 2 purtatori faringieni de Streptococ beta-hemolitic gr.C si 1 purtator nazal de Staphylococcus aureus cuagulazo pozitiv;- ex. coprobacteriologice – negativePersoanele din blocul alimentar (2 purtatori faringieni de de Streptococ beta-hemolitic gr.C si 1 purtator nazal de Staphylococcus aureus cuagulazo pozitiv) vor fi indrumate pentru tratament conform antibiogramei. Pe perioada tratamentului, personalului purtator de germeni li se va interzice accesul in blocul alimentar.Pentru deficientele constatate DSPJ Constanta a aplicat sanctiune contraventionala conform HG 857/2011 art. 42 lit. K si N , 3000 RON."