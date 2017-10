Consultaţii la Sfântu-Aşteaptă la Policlinica cu plată

1

consultatie

As dori sa mai consemnez un aspect legat de proasta organizare a acestei policlinici. Dupa ce am asteptat ieri in jur de 2 ore in fata unui cabinet ORL, mi s-a spus ca medicul pentru care luasem bonul respectiv a plecat, asa ca trebuie sa iau un alt bon pentru medicul care era acum in cabinet. Cum perspectiva de a astepta iar vreo doua ore nu-mi suradea deloc, am preferat sa las totul balta si sa caut un cabinet particular. De mentionat si atitudinea superioara a asistentelor care doar ca nu m-au facut prost, desi nu am inteles foarte bine unde era vina mea. Mi-am adus aminte de o batrana, o cunostinta de-a mea, ce povestea cu cateva saptamani in urma cum asistentele din spitalul judetean au anuntat-o zambind, ca in urma operatiei, a contractat virusul hepatitei C. Probabil ca inteligenta lor de exceptie le acorda dreptul de a-i anunta in acest fel condamnarea la moarte. Legea favorizeaza clar cadrele medicale, asa ca noua ce ne ramane de facut ?