Construcţiile ilegale de pe plajele din Mamaia, Costineşti şi Vama Veche au fost demolate

Construcțiile ilegale de pe plajele din Mamaia, Costinești și Vama Veche au fost demolate

Buldozerele au intrat din nou, ieri dimineață, pe plajele din stațiunile Mamaia, Costinești și Vama Veche pentru a demola construcțiile ilegale. Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului ne-au declarat că, în urma ultimei verificări, au fost identificate 28 de astfel de construcții pe litoralul românesc, iar până pe 15 mai vor fi dărâmate toate. Echipe alcătuite din reprezentanți ai Ministerului Turismului și ai Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) Constanța au supravegheat, ieri dimineață, acțiunea de demolare a construcțiilor ilegale din Costinești, Mamaia și Vama Veche. În cursul zilei de ieri, potrivit lui Ioan Mihăilă, director general al Direcției de Lucrări Publice din cadrul Ministerului Turismului, au fost puse la pământ 17 construcții ilegale, dar demolările vor continua și în perioada următoare. „Până acum au fost identificate 28 de construcții ilegale, dar echipele ministerului și Inspectoratului în Construcții continuă inspecțiile. Sunt mai multe construcții ilegale decât ne așteptam, dar până pe 15 mai, când este termenul limită până la care trebuie demolate, sperăm să terminăm”, ne-a declarat oficialul. Cum era de așteptat, acțiunea nu a fost lipsită de incidente. În momentul în care utilajele au ajuns în dreptul terasei Maria, din stațiunea Mamaia, reprezentanții firmei deținătoare au format un lanț uman în jurul construcției, în încercarea de a opri dărâmarea ei. În cele din urmă însă, după discuțiile purtate cu echipele de control, terasa a fost demolată. Injuriile, strigătele și încercările de a stopa demolările nu sunt singurele obstacole cu care se confruntă autoritățile. „Sunt numeroase situațiile când agenții economici nu vor să se legitimeze, să ne pună la dispoziție actele. Astăzi suntem însoțiți de jandarmi, ca o măsură de protecție, dar nu a fost necesară intervenția lor”, a afirmat Gigi Chiru, director coordonator ISC Constanța. Printre construcțiile demolate ieri s-au numărat terasele Bella Italia, Maria, Cafe del Mar (deținută de Malaga Club) și cea alipită de Cazino, deținută de SC Best Hotels & Tours SRL. De asemenea, au fost dărâmate terasele deținute în Costinești de SC Complex Tineretului SA, SC Kamo Litoral Business SRL și SC Flopy Trade 2000 SRL. Pentru a preveni ridicarea din nou a construcțiilor, inspectorii ISC și ai ministerului vor continua să verifice plajele. Plângere penală împotriva primarului Năvodariului, Nicolae Matei Acțiunea de demolare va continua, astăzi, pe plaja din Năvodari, unde, potrivit lui Ioan Mihăilă au fost identificate deja șase construcții ilegale. „Se impune însă verificarea documentelor, pentru că Primăria Năvodari a emis autorizații de construcție, la începutul acestei săptămâni, pentru două construcții pentru care noi am trimis somații de demolare deja”, a afirmat reprezentantul ministerului de resort. În consecință, în cursul zilei de ieri, o echipă a ISC Constanța a mers la primăria respectivă. „Angajații Primăriei Năvodari au refuzat să ne vorbească, să ne prezinte actele”, a arătat Gigi Chiru, adăugând că se are în vedere inclusiv depunerea unei plângeri penale împotriva autorităților locale din cauza nerespectării regimului construcțiilor pe plajă. „Cel mai probabil vom depune o plângere penală împotriva primarului Nicolae Matei, dacă vom constata că autorizațiile sunt emise în urma unui abuz în serviciu”, a mai afirmat directorul inspectoratului constănțean. Pe de altă parte, primarul Nicolae Matei ne-a declarat că întreaga acțiune de demolare a construcțiilor ilegale este „o prostie”: „La Năvodari, pe șase kilometri de plajă sunt șapte construcții provizorii, trei pescării și patru beach-baruri. Este o prostie a Ministerului Turismului și Inspectoratului în Construcții să le tot demoleze la fiecare început de vară. Ei le dărâmă, construcțiile sunt ridicate din nou și uite așa toată vara suntem într-un șantier continuu. Construcțiile au fost și anul trecut iar autorizațiile au fost eliberate în conformitate cu PUZ-ul. Atitudinea lor mă determină să schimb tot PUZ-ul și să nu mai permit nicio construcție, nimănui”. Potrivit actului normativ aprobat săptămâna trecută de Guvernul României, vor fi demolate toate construcțiile ridicate la mai puțin de 200 de metri de la linia de coastă. Agenții economici au la dispoziție 48 de ore pentru a le desființa, în caz contrar urmând să fie dărâmate de reprezentanții Ministerului Turismului.