Construcţia imobilului din strada Mihai Viteazu nr. 67 nu este avizată de S.C. RAJA S.A

Deși a distrus deja spațiul verde

Construcția imobilului din strada Mihai Viteazu nr. 67 nu este avizată de S.C. RAJA S.A

Ieri a fost doborât și ultimul copac de pe terenul din strada Mihai Viteazu nr. 67 unde, în locul spațiului verde, se va ridica o clădire cu trei etaje și spații comerciale la parter. Proprietarul Gheorghe Aurelian Nedelcu și-a văzut în continuare de treabă, în ciuda protestelor vecinilor. După ce săptămâna trecută a îngrădit locul, acum a tăiat copacii și a distrus toată vegetația de pe cei 230 de mp. În câteva zile vor începe săpăturile pentru fundație. Între timp, ies la iveală nereguli grave în ceea ce privește documentele autorizării unei asemenea construcții pe terenul respectiv. S.C. RAJA S.A., sesizată atât de „Cuget Liber”, cât și de locatarii din blocul alăturat, declară că nu a avizat favorabil ridicarea unui imobil la adresa cu pricina. Motivul - pe terenul respectiv se află branșamentul de apă și colectorul menajer aferente blocului MF4. Într-un comunicat trimis către redacția „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al S.C. RAJA S.A., Irina Oprea, precizează: „În data de 18 mai 2007, d-nul Zaif George depune la RAJA Constanța cererea nr. 18.623/S prin care solicită «eliberarea avizului necesar la Primăria Municipiului Constanța pentru obținerea autorizației de construcție necesară executării PUD Construire D+P+3-4E și D+P+1E apartamente și spații comerciale la parter, în localitatea Constanța, str. Mihai Viteazu, nr. 67». Conform procedurilor RAJA Constanța, pentru eliberarea avizului solicitat, la fața locului se depla-sează echipe de verificare atât la Secția Canal, cât și de la Secția Rețele. În urma verificărilor a rezultat că pe terenul respectiv se află branșamentul de apă, dar și colectorul menajer aferent blocului MF4. În urma verificărilor, RAJA Constanța comunică solicitării d-lui Zaif George, în data de 5 iunie 2007, sub numărul 183/18.653/S, AVIZUL NEGATIV”. Zonă de protecție sanitară cu regim sever În comunicatul RAJA se mai arată: „Conform Legii Domeniului Public nr. 213/1998, terenurile pe care sunt amplasate rețele de apă potabilă și canalizare aparțin domeniului public. Conform H.G. nr. 930/2005, cap. VIII, art.30, litera «e», zona de protecție sanitară cu regim sever ce cuprinde terenurile din jurul conductelor de distribuție apă este de trei metri. Conform «Regulamentului tehnic de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în localitățile în care S.C. RAJA S.A. Constanța are activitate», branșamentul de apă și racordul de canalizare aparțin rețelei publice iar, în conformitate cu H.G. nr. 930/2005 cap. VIII, art.31, se instituie zonă de protecție sanitară cu regim sever, pentru branșamentul de apă. Culoarul de teren ce cuprinde zona de protecție sanitară cu regim sever de trei metri stânga-dreapta de la generatoarele exterioare ale branșamentului de apă Dn.50mm OL, precum și culoarul de teren de trei metri stânga-dreapta de la generatoarele exterioare ale colectorului menajer nu se vor betona, nu se vor realiza construcții și parcări pe aceste terenuri. Dreptul de servitute se exercită pe toată durata existenței sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, pentru executarea lucrărilor necesare întreținerii și exploatării sistemelor respective. Exercitarea dreptului de servitute asupra proprietăților afectate de sistemul de alimentare cu apă și canalizare se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestuia.” Potrivit Irinei Oprea, „de la data comunicării avizului negativ și până la ora actuală, d-nul Zaif George sau oricare altă persoană nu a mai emis către RAJA nicio altă solicitare. Prin urmare, pentru adresa Mihai Viteazu, nr. 67, nu există din partea societății noastre niciun aviz”. Se impune o anchetă privind legalitatea autorizației de construcție Cu toate acestea, proprietarul Nedelcu, cel care, prin soția sa, a cumpărat în 2007 terenul de la George Zaif, se lăuda, săptămâna trecută, că are toate avizele în regulă. Mai mult decât atât, el spunea că „RAJA are țevile pe terenul său și că tot RAJA trebuie să și le mute”. În aceste condiții rămâne de verificat legalitatea autorizației de construcție și modul cum a obținut-o acesta, având în vedere că dosarul de solicitare trebuie obligatoriu să conțină toate avizele. Este clar că se impune o anchetă a autorităților, mai ales că, pentru construcția imobilului respectiv, a fost nevoie și de defrișarea a 230 de mp de spațiu verde. Dacă nu există avizele de la regiile furnizoare de utilități, autorizația ar trebui anulată, iar persoanele care au analizat dosarul și au eliberat-o ar trebui sancționate. Reamintim că unul dintre coproprietari și beneficiarii construcției este Adriana Ștefanian, referent la Serviciul Autorizări în Construcții din cadrul Primăriei Constanța.