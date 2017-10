Constănţenii vor rămâne fără apă caldă două săptămâni

Constănțenii vor rămâne fără apă caldă două săptămâni

An de an, la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie, constănțenii s-au obișnuit să rămână fără apă caldă, întrucât Electrocentrale Constanța și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Electrice (RADET) Constanța efectuează reparații anuale la instalațiile de termoficare. Reparațiile se fac pentru ca în perioada sezonului rece, când constănțenii primesc agent termic, să nu fie probleme cu rețeaua de termoficare. Dar așa cum ne-au obișnuit atât CET Palas, furnizorul agentului termic, cât și RADET Constanța, distribuitorul agentului termic, avariile au loc la câteva zile. Dacă nu este avaria CET-ului, este avaria RADET-ului. Instalațiile verificate și reparate toamna cedează odată cu venirea iernii. Dacă în familie sunt copii sau bătrâni, pe lângă faptul că factura la întreținere este mai ridicată pe perioada sezonului rece, constănțenii sunt nevoiți să-și cumpere calorifere electrice sau alte surse de încălzire pentru perioada avariilor. Din păcate, în ultima iarnă, mulți au fost cei care au avut de suferit. Peste 500 de kilometri de conducte așteaptă să fie înlocuite Pentru lucrările anuale de reparații și întreținere, Electrocentrale Constanța și-a stabilit programul de lucru. Potrivit informațiilor furnizate de Doru Oșlobeanu, directorul general al Electrocentrale Constanța, lucrările vor avea loc în perioada 24 august - 5 septembrie. „În prima săptămână, constănțenii arondați Magistralei I vor avea apa caldă oprită, ca în a doua săptămână de lucrări constănțenii arondați Magistralei II să nu beneficieze de agent termic. O să fie și o pauză totală, când toți constănțenii nu vor avea apă caldă, între cele două săptămâni”, a declarat directorul CET Palas. Lucrările mari de reparații și întreținere au fost fixate, licitațiile publice au avut loc, iar executanții sunt pregătiți să înceapă. Mai sunt de pus la punct ultimele detalii, după cum a precizat directorul CET Palas. „Sunt lucrări de peste 20 de miliarde de lei vechi și pot spune că în Tomis Nord am început lucrarea, pentru că am avut o avarie. Aici vom schimba tot tronsonul”, a completat Doru Oșlobeanu. Zonele cu cele mai mari probleme în municipiul Constanța sunt aceleași an de an: zona Gării, Tomis Nord, Inel I, Inel II, zona centru. CET Palas are peste 100 de kilometri de conducte împărțite pe cele două magistrale, unele vechi de peste 30 de ani. Nici RADET Constanța nu stă mai bine. Regia gestionează 458 de kilometri de conducte prin care furnizează apă caldă și căldură. Programarea întreruperilor pe zone În săptămâna 24 - 29 august, zonele care nu vor avea apă caldă sunt: Complex Anda, Km 4-5, Km 5, Doraly Mall, Viile Noi, Poarta 6, Spitalul CFR, Faleză Sud, Piața Farului, Abator, Complex ICH, Gară, Spitalul Municipal, Policlinica 2, Casa de Cultură, Școala nr. 11, Centru, Peninsulă, Tomis Mall, Piața Griviței, Piața Unirii, Poliția Municipiului, Muzeul de Marină, Casa de Pensii, Starea Civilă, Zorile, Teatrul Liric, Sala Sporturilor, Spitalul Militar, Piața Chiliei, Tomis I, Tomis II, Spitalul Județean, Flămânda, Capitol. În săptămâna 29 august - 5 septembrie, zonele care nu vor avea apă caldă sunt: CET, Medeea, Pod Butelii, Brătianu, Pod IPMC, Inel II, Inel I, Marvimex, Catanga, Institutul de Marină, Coiciu, Tomis III, Tomis Nord, Brotăcei, Cireșica, Parc Tăbăcărie, Delfinariu, Faleză Nord, Dacia. Pe perioada reviziilor, constănțenii care nu au centrală proprie, boiler sau alte surse în încălzire vor fi nevoiți să se spele la lighean.