Constănţenii şi-au cumpărat vechime la pensie în valoare de 4,6 milioane de lei

Constănțenii și-au cumpărat vechime la pensie în valoare de 4,6 milioane de lei

Constănțenii mai au la dispoziție doar trei săptămâni ca să își plătească perioadele lipsă necesare pentru a putea ieși la pensie. Până la acest moment, a declarat directorul Casei Județene de Pensii (CJP), Cristina Samoilă, un număr de 662 de constănțeni au recurs la această soluție, suma totală încasată de instituție fiind în valoare de 4,6 milioane de lei.„Perioada contributivă este cea mai importantă atunci când vorbim despre calculul pensiei, așa că oamenii și-au plătit, fiecare în parte, exact cât au avut nevoie. Unii au achitat un salariu minim pe economie pe lună, în timp ce persoanele care au dispus de bani, au contribuit cu sume de până la cinci salarii pe lună. În funcție de perioadele care le lipsesc, unii au scos bani din buzunare pentru o lună, două, un an, trei ani sau chiar cinci ani”, a precizat șeful CJP.Plata acestor sume poate fi efectuată doar până la data de 27 aprilie. Începând cu data de 28 aprilie 2017, plata retroactivă nu va mai fi posibilă.Spre exemplu, o persoană care încheie la acest moment contractul de asigurare va putea face plăți retroactive pentru perioada cuprinsă între noiembrie 2011 și noiembrie 2016. În concluzie, nu se pot face plăți retroactive pentru anul 2002 sau pentru anul 1995 și nici nu pot fi făcute plăți retroactive pentru perioade mai mari de timp.Desigur, trebuie menționat foarte clar faptul că nu se poate plăti retroactiv contribuția în cazul celor care au ieșit deja la pensie. Ca urmare, nicio persoană care are calitatea de pensionar în perioada de aplicare a Legii nr. 186/2016 nu are dreptul să încheie un contract de asigurare socială cu CJP. Actul normativ în discuție a fost adoptat cu scopul de a permite persoanelor care nu au realizat stagiile de cotizare prevăzute de lege să își poată completa acest stagiu și nimic mai mult. În cazul celor care mai au doar foarte puțin până când vor putea ieși la pensie, plata în avans a vechimii nu este posibilă, întrucât plata se face strict pentru perioade anterioare neasigurate.De asemenea, pentru cei care au trecut de vârsta de pensionare, dar încă lucrează, ei pot plăti retroactiv contribuția, deoarece un individ aflat în această situație nu este încă pensionar.Totuși, trebuie precizat că, în acest caz, plățile se pot face doar pentru perioadele anterioare neasigurate de dinaintea îndeplinirii vârstei standard de pensionare. Spre exemplu, o persoană care a atins vârsta standard de pensionare în decembrie 2014 și încă lucrează, poate face plăți pentru perioade anterioare neasigurate de dinainte de decembrie 2014.În plus, nici cei care intenționează să-și plătească retroactiv, doar pentru a-și reduce vârsta de pensionare, nu pot recurge la această soluție. Stagiul de cotizare este necesar pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parțială și pensia de invaliditate, potrivit Legii nr. 263/2010. Spre exemplu, un bărbat născut în noiembrie 1970 poate obține pen-sia pentru limită de vârstă în noiembrie 2035, însă numai dacă are cel puțin 15 ani de stagiu de cotizare (adică 15 ani munciți legal).Vârsta standard de pensionare poate fi redusă pentru persoanele care au lucrat în condiții deosebite. Partea bună a lucrurilor este că cei care se află la acest moment în străinătate, își pot plăti retroactiv contribuția la pensii. De asemenea, nu se pot face plăți pentru anii viitori. Astfel, persoanele interesate să achite pentru viitor contribuția la pensii pot încheia oricând un alt tip de contract de asigurare cu CJP.