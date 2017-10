Constănţenii s-au trezit! Cum pot fi înfrânţi rechinii imobiliari

Constănțenii s-au trezit! Cum pot fi înfrânți rechinii imobiliari

l Tribunalul anulează primul PUZ pentru două turnuri, pe bulevardul TomisÎn premieră, la Constanța, o mână de constănțeni care locuiesc pe bulevardul Tomis, vizavi de Capela Militară, reușește să răstoarne sistemul autorizațiilor de construcție pe spațiu verde, date pe bandă rulantă de Primăria Constanța pentru așa-ziși investitori. Cei mai mulți dintre aceștia au reușit, prin diferite tertipuri imobiliare, să pună mâna pe spații verzi din zone importante ale orașului trecute de autoritățile locale, dintr-un singur condei, din registrul public în cel privat. Așa se face că, rând pe rând, în Constanța, au dispărut sute de terenuri unde odinioară erau grădini sau pur și simplu spațiu verde la bulevard ori între blocuri. Au răsărit turnuri lângă blocuri de patru etaje, fără ca măcar cuiva să-i pese că vechii locatari rămâneau fără pic de soare în casă, fără pic de iarbă sub ferestre, fără ca vreo autoritate locale să-i bage în seamă, să-i asculte și să-i ajute.După ce a aflat că o investitoare se pregătește să ridice două blocuri turn chiar pe peticul de iarbă din fața blocurilor, Asociația de Proprietari A2, de pe bulevardul Tomis, a căutat toate căile posibile de a demonstra că respectiva construcție le va afecta nivelul de trai. Sesizată de proprietari din blocul de patru etaje, echipa „Cuget Liber” a prezentat situația încă de la începutul lui iulie 2015, când muncitorii deja montaseră panoul de informare privind construcția și începuseră să sape șanțurile pentru rețelele de utilități. Oamenii erau disperați pentru că era de notorietate faptul că astfel de lupte nu au nicio șansă atâta vreme cât autoritățile locale sunt surde la plângerile cetățenilor.„Am ajuns și noi în situația proprietarilor din blocurile de patru etaje de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Se zvonea de mult că i s-a pus gând rău și terenului ăstuia, dar am tot sperat că este prea mic pentru a trânti un bloc. Acum am aflat că vor să facă nu unul, ci două blocuri! Este strigător la cer. Nouă ce ne mai rămâne să facem? Să ne luăm zilele în întunericimea apartamentelor noastre?”, se întreba, la momentul respectiv, o femeie care locuiește în prima scară.Zece metri între blocuriOamenii au făcut totuși front comun, și-au angajat un avocat și, în numele Asociației de Proprietari A2, au înaintat în instanță solicitarea de anulare a Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 52 din 30 ianuarie 2015. Potrivit proiectului pentru Planul Urbanistic de Detaliu, pe terenul din fața blocului cu patru etaje, urma să se construiască două blocuri cu subsol și șapte etaje. În subsol era prevăzută parcare, la parter spații comerciale și la etaje apartamente de locuit. Cele două imobile urma să fie ridicate chiar în fața blocului A2, pe loturile 1 și 2. Inițiatorul proiectului este Elena Apostol, iar elaboratorul este SC Usonia SRL.Lotul 1 are 367 de metri pătrați, iar lotul al doilea, 394 de metri pătrați. Clădirile ar fi trebuit să aibă, fiecare, înălțimea de 20 de metri. Între cele două turnuri era prevăzută o alee. În fața celor două blocuri, investitorul propusese amenajarea a 48 de locuri de parcare, în spic, pe prima bandă a bulevardului Tomis. Din bulevard, era prevăzută și o alee de acces auto către parcarea la subsol. Trotuarul pietonal ar fi fost astfel îngustat foarte mult în dreptul celor două loturi.Între turnurile ce urmau să fie ridicate era o distanță de 11 metri, iar pe late-ral, între turnurile deja existente în zonă, erau proiectați 13,53, respectiv 13,54 de metri. Distanța dintre blocurile proiectate până la cele trei scări ale blocului A2 era de numai 10,46 de metri.Se anulează Planul Urbanistic Zonal!După mai multe amânări, la sfârșitul săptămânii trecute, Tribunalul Constanța a dat câștig de cauză Asociației de Proprietari A2, dispunând anularea PUZ-ului pentru zona respectivă.În sentința pronunțată la data de 18 februarie 2016, se spune: „Admite cererea formulată de Asociația de Proprietari A2 în contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului Constanța. Dispune anularea parțială a HCLM nr. 52/30.01.2015 respectiv în ceea ce privește aprobarea PUZ pentru zona ZRL 5c lot 1 și 2. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare”.Deși nu este finală, sentința reprezintă o victorie uriașă a constănțenilor asupra sistemului.„Legenda spune că n-are rost să te lupți cu primăria și cu rechinii imobiliari, pentru că n-ai nicio șansă împotriva lor. Bazându-se pe această legendă, constănțenii au stat în pasivitate ani de-a rândul și au privit resemnați cum le dispar spațiile verzi din ansamblurile de locuit și din parcuri, iar în locul lor răsar betoane. O nouă sentință a Tribunalului Constanța distruge încă o dată acest mit și demonstrează că implicarea oamenilor nu rămâne fără urmări. Urmează recursul, însă sunt optimist și cred că sentința va fi menținută”, declară avocatul Stelian-Cristian Ion.Unde duce lipsa de reacție…Dincolo de victoria aproape nesperată a constănțenilor din blocul de patru etaje, curajul și consecvența lor ar trebui să fie o lecție și pentru alte sute de constănțeni care se află în aceeași situație.„Soluția instanței este dulce - amară pentru mine: dulce pentru că e corectă și dă dreptate celor mulți și fără mijloace materiale în lupta cu o administrație care funcționează după cum dictează interesele celor puțini, dar extrem de potenți financiar; amară pentru că îmi dovedește o dată în plus că adevărata cauză a dispariției spațiilor verzi din oraș și a delirului urbanistic care ne-a cuprins o reprezintă lipsa de reacție a oamenilor mioritici, care asistă impasibili cum li se fură patrimoniul public, aerul, soarele, spațiile verzi… Într-un fel, ne merităm soarta, pentru că am permis unor aventurieri să ne conducă orașul o perioadă îngrozitor de mare de timp. Și l-ar mai fi condus încă niște decenii…”, mai spune avocatul Stelian-Cristian Ion.