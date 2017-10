Constănţenii s-au încălzit de 9.100.000 lei

În luna noiembrie,

Constănțenii s-au încălzit de 9.100.000 lei

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța (RADET) anunță toți consumatorii că vor avea confort termic de sărbători. „Din punct de vedere tehnic, avem întreg sistemul pus la punct. De asemenea, pentru perioada sărbătorilor, am no-minalizat persoane de intervenție în caz de avarii atât la încălzire, cât și la apă caldă”, a declarat Liviu Popa, directorul de producție al RADET Constanța. În ceea ce privește facturile la căldură, cele de pe luna noiembrie au fost emise deja, iar cele pentru luna decembrie vor fi emise în luna ianuarie, după data de 14. „Facturile la căldură, după prima lună de sezon rece, sunt extrem de reduse, prețul de facturare fiind același ca în anul 2007, de 119 lei pe gigacalorie. Costurile la încălzire variază între 25 lei la cei cu repartitoare de costuri, care au avut caloriferele mai mult închise, și 103 lei la persoanele care au avut caloriferele deschise în permanență”, a declarat Gheorghe Enache, directorul economic al RADET Constanța. Regia a reușit, pe parcursul anului 2008, să plătească și o parte din datoria istorică pe care o are către Electrocentrale Constanța, datoria reducându-se cu 10%. În luna noiembrie, datoria se ridica la suma de 86.000.000 lei. Regia constănțeană de termoficare mai are de încasat 16.600.000 lei, din care 9.100.000 lei reprezintă factura la căldură pe luna noiembrie.