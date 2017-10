Constănţenii renunţă pe capete la încălzirea centralizată. Cine mai rămâne cu RADET

7

De ce nu se sesizeaza procurorii de atatia ani

De atatia ani, acest popa e tinut ca director in radet. Ce imbunatatiri, ce fonduri europene a atras acest om pt eficientizarea radet, caci nu am auzit de asa ceva ? Ce a facut acest om ca sa fie mentinut pe posturi de conducere de atatia ani? Nici macar toate punctele termice nu sunt inca automatizate, asa ca pt ce este tinut, si mai ales cine il tine? De ce nu vrea cu nici un chip sa treaca punctele termice pe microcentrale pe gaze ca sa se reduca costul gcal la jumatate? Sa-i spunem noi cu ce bani, cand el incaseaza salariu imens? Hai sa-l ajutam ca poate are un re...rd mintal: 1.folositi banii de subventii dati pt cei cu venituri mici si astfel nu vor mai avea nevoie de subventie de la buget pt ca ar scadea costul gcal la jumate, dar acest lucru ar face sa nu se mai poata lauda psd ca le da el subventii la amarati, si poate amaratii nu i-ar mai vota. Asta e un santaj, dragi procurori.2. Atrageti fonduri europene. 3. Din profitul radetului investiti in microcentrale. 4. Cereti bani de la buget, ca de asta ati format voi guvernul, e partidul vostru la guvern, nu opozitia !!! Daca nu sunteti in stare sa eficientizati incalzirea, DEMISIA in bloc, altfel o sa iesim pe strazi pana o sa plecati, nenorocitilor care urati oamenii.