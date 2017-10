Constănţenii pot scăpa de calvarul tratamentelor medicale greşite. O simplă aplicaţie vă poate salva viaţa

Constănțenii pot scăpa de calvarul tratamentelor medicale greșite. O simplă aplicație vă poate salva viața

Odată cu introducerea în sistemul medical a cardului național de sănătate, pacienții își pot verifica istoricul medical și, totodată, pot înscrie în dosarul electronic de sănătate date care să reducă riscul de greșeli medicale. Astfel, un pacient alergic la antibiotice sau unul cu probleme ortopedice va putea beneficia de tratament corect și personalizat, dacă medicul va consulta dosarul de sănătate.Inițializarea dosarului electronic de sănătate se realizează, la cererea pacientului, de către orice me-dic care deține o semnătură elec-tronică calificată. La inițializarea unui dosar, se va încărca din Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) istoricul medical al pacientului începând cu anul 2010, anul din care există Sistemul centralizat.În situația în care un pacient are nevoie de servicii medicale de urgență, informațiile din „Sumarul de urgență” conținute de dosarul electronic de sănătate sunt foarte importante pentru medicul care trebuie să ia rapid cea mai bună decizie medicală pentru a salva viața pacientului.Totodată, pentru un pacient aflat în stare de urgență, în care orice clipă contează, RH-ul, grupa sanguină, alergiile la anumite medicamente, bolile de care suferă, precum și orice alte informații pe care pacientul a solicitat să fie înregistrate în „Sumarul de urgență”, sunt extrem de importante, astfel încât medicul care îi acordă primul ajutor să ia cea mai rapidă și mai corectă decizie medicală.„Informațiile personale stocate de Dosarul Electronic de Sănătate res-pectă cadrul legal privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal. Informațiile medicale complete pot fi vizualizate de medic doar dacă acesta are permisiunea pacientului.Confidențialitatea informațiilor din dosar este respectată în întregime, iar asiguratul/pacientul este singura persoană împuternicită de a decide cui dorește să ofere accesul la propriile informații, pe baza politicilor de acces. Orice dosar deține un jurnal de accesări, astfel încât va ști oricând, cine și în ce scop i-a consultat informațiile medicale stocate.De asemenea, dacă pacientul a configurat drepturile de accesare ale propriului dosar și a acordat drept de acces anumitor medici sau anumitor categorii de medici, aceștia îi vor putea accesa dosarul conform politicilor de securitate selectate de pacient.Într-adevăr, un medic îi poate consulta în totalitate dosarul de sănătate, când pacientul nu este prezent, dar doar dacă anterior acel pacient i-a acordat drept de acces pe baza parafei.Totodată, dacă pacientul a configurat drepturile de accesare ale propriului dosar și a acordat drept de acces anumitor categorii de medici, aceștia îi vor putea accesa dosarul conform politicilor de securitate selectate de pacient”, a explica, pentru „Cuget Liber”, Aurelia Rădoi, purtătorul de cuvânt al CJAS Constanța.Cum vor fi evitate erorile medicaleUn exemplu deloc de neglijat este acela că pacienții cu o stare medicală specială, precum cei care sunt alergici la anumite medicamente sau care nu pot efectua, să spunem, investigații radiologice, pot accesa dosarul electronic de sănătate pentru a arăta medicului care îl tratează istoricul său medical.„Sunt alergică la penicilină, iar acest lucru a făcut ca de-a lungul timpului să trec razant pe lângă un șoc anafilactic deoarece medicul care mă trata în momentul respectiv nu a știut acest lucru sau eu nu eram conștientă pentru a-i putea spune acest lucru. Pe de altă parte, sunt și operată la coloană și am niște tije me-talice care îmi susțin coloana. Din acest motiv nu pot face examen RMN, însă am aflat abia când eram la radiologie, pregătită de investigație. Un dosar cu istoricul meu medical m-ar ajuta pentru ca aceste informații medicale vitale să fie accesate ori de câte ori este necesar. Ar evita erorile medicale și riscurile”, ne-a spus o constănțeancă.„În acest context, medicul va pune un diagnostic mult mai rapid și mai precis consultând acest dosar și nefiind nevoit să se bazeze doar pe ceea ce îi relatează pacientul. De asemenea, se vor putea evita cheltuielile din sistem pentru plata dublelor investigații. Atunci când medicul va vedea în dosarul pacientului că acesta a efectuat de curând setul de analize pe care voia să i-l prescrie, acesta va recomanda investigații suplimentare sau mai amănunțite, necesare pentru punerea unui diagnostic cât mai precis”, a completat reprezentantul CJAS Constanța.