Constănţenii nu se înghesuie să-şi găsească de muncă

generatia "la negru"

E de-a dreptul penibil ce patim noi absolventii din zilele de azi. Suntem anagajati doar daca acceptam sa lucram la negru sau pe salarii trecuti cu studii medii. Terminam stiinte economice si masterat si ne angajam vanzatori, in cel mai bun caz in Mall. angajatorii se plang ca nu au bani sa plateasca o carte de munca, sa-i intelegem si pleaca de 3 4 ori pe an prin vacante in alte tari pe banii care i-ar datora statului. Sau fac carti de munca pe 2 h si tu muncesti 4 ani pentru 1 an de pensie. Niste nenorociti fara pic de moralitate si cinste.