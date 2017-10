Constănţenii mai au de aşteptat pentru apă caldă non-stop

Constănțenii mai au de așteptat pentru apă caldă non-stop

Reprezentanții Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (RADET) Constanța nu se încadrează în proiectul inițial care prevede automatizarea tuturor punctelor termice (PT) din municipiu până la sfârșitul acestui an din cauza unor probleme tehnice care nu au fost intuite la început. În consecință, constănțenii mai au de așteptat până ce apa caldă va curge non-stop la robinetele din casele lor. Directorul general al RADET Constanța, Ilie Rachieru, a declarat că, în momentul de față, din totalul celor 127 de PT, cuprinse în planul de automatizare, sunt finalizate 66. Drept urmare, proprietarii care sunt arondați acestora au apă caldă permanent. O parte din punctele termice automatizate integral sunt amplasate în zonele CET, KM 4-5, Abator, Inel II, Zona Gării și Poarta 6, ICIL, Casa de Cultură, B-dul Mamaia și Centru. Pe de altă parte, șeful Compartimentului de Control al RADET Constanța, Costică Dram, a spus că în momentul de față se mai lucrează la aproximativ 20 de puncte termice din municipiu care vor fi terminate până la sfârșitul acestei luni. Avantajul automatizării presupune asigurarea parametrilor constanți în punctele termice, apă caldă menajeră non-stop, reducerea pierderilor termice și a consumului de energie electrică, precum și creșterea randamentului. Proiectul de modernizare a început în anul 2005 și era preconizat să fie terminat la sfârșitul acestui an, însă din cauza problemelor tehnice care au intervenit, reprezentanții RADET Constanța evită să mai dea o estimare în privința termenului de finalizare.