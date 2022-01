Constănţenii, la cheremul maidanezilor! „Suntem bătaia de joc a autorităţilor!”

„Azi-noapte, în jur de ora 12.30, sub geamul balconului meu s-a dat o luptă pe viaţă şi pe moarte. O haită de câini (7 – 8 adulţi) a atacat unul dintre motanii din zonă. Din păcate, până am reuşit eu să cobor de la etajul al treilea, motănelul nu a mai avut nicio şansă. Zilele trecute, un cuplu a fost atacat pe faleză în timp ce îşi plimba căţelul şi abia au reuşit să scape toţi trei întregi. Data viitoare putem fi noi sau un copil, care poate nu are puterea sau priceperea să se salveze”, a transmis, alarmată, săptămâna trecută, Irina R., o constănţeancă din cartierul Faleză Nord.















Femeia spune că a făcut sesizare la Primăria Constanţa şi face apel la vecini şi la alţi locuitori ai oraşului să depună şi ei petiţii, pentru a sensibiliza autorităţile locale. „Sunt o mare iubitoare de animale şi aş dori să ştiu că toţi câinii şi pisicile sunt cumva protejate. Şi, da, ştiu că nu este vina lor când au acest comportament agresiv. Cu toate acestea, nu putem să stăm impasibili la astfel de situaţii şi doar să ne mirăm când mai auzim că a fost sfâşiat un om, un animal… Eu am făcut sesizare şi o să continui să fac până când se vor lua măsuri”, mai spune constănţeanca.







Cartiere stăpânite de câini comunitari













Din păcate, maidanezi periculoşi au fost semnalaţi de locuitori în mai multe cartiere din oraş. În Inel II sunt, de asemenea, în număr mare, umblă pe străzi, latră noaptea, se bat şi bagă spaima în oameni. Iar, în zona Poarta 6, oamenii sunt de-a dreptul terorizaţi. „Acelaşi lucru se întâmplă adeseori când fiul meu vine de la şcoală. De câteva ori a fost înconjurat de o haită de câini, eu l-am învăţat să nu intre în panică, ci să vorbească în mod calm cu un animal. Doamne fereşte, dacă unul din aceşti câini este nervos… ce ar putea să se întâmple cu copilul meu? Şi eu am făcut sesizări, şi alte persoane au făcut nenumărate sesizări, dar, din păcate nu se întâmplă nimic. Suntem bătaia de joc a autorităţilor, chiar suntem abandonaţi!”, spune părintele. „Vai, ce e în Poarta 6! La ANL-uri este o haită de aproximativ 12 câini foarte agresivi, exact în părculeţul pentru copii şi atacă în mod constant oamenii din zonă”, mai povesteşte un constănţean.







Nimeni nu vrea să captureze câini





Contactaţi de „Cuget Liber”, reprezentanţii Primăriei Constanţa au confirmat că, în prezent, nu există echipe care colectează câinii fără stăpân din oraş. „Constanţa va avea o nouă biobază pentru animalele fără stăpân. Capacitatea adăpostului va fi dublată, vor fi în jur de 500 de spaţii de cazare, care includ şi locurile destinate carantinei şi pe cele pentru mamele cu pui. Noul adăpost va fi gata, cel mai probabil, în 2022. În paralel, se lucrează la documentaţia pentru achiziţia de servicii veterinare şi autorizare transport pentru ca activitatea de capturare să fie reluată într-un timp cât mai scurt. Vrem ca animalele să fie îngrijite corespunzător”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa, Luminiţa Lare.











Reamintim că, în anul 2021, au existat mai multe proceduri pentru a atribui contractul pentru serviciul de capturare şi colectare a câinilor de pe străzi, însă nu au existat doritori care să vrea să preia aceste atribuţii.





Locuitorii din cartierul Faleză Nord au depus numeroase sesizări la Primăria Constanţa în care se plâng de o haită de maidanezi care devin din ce în ce mai periculoşi. Fac gălăgie, fac mizerie, omoară pisici şi, cel mai grav, au început să atace şi oameni.