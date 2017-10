Constănţenii îşi pot cumpăra vechimea în câmpul muncii. Cine are dreptul şi în ce condiţii

S-a dat startul!

Constănțenii își pot cumpăra vechimea în câmpul muncii. Cine are dreptul și în ce condiții

Constănțenii care nu au împlinit încă vârsta legală de pensionare vor putea să-și plătească retroactiv contribuția la pensii pentru cinci ani, dacă au perioade lipsă în care nu au fost asigurați. Măsura este valabilă începând cu luna noiembrie și până la data de 27 aprilie 2017.Ca urmare, persoanele interesate vor putea să plătească retroactiv contribuția la pensii pentru ultimii cinci ani dinainte de încheierea contractului de asigurare socială. Asta înseamnă că perioadele pentru care se va face plata retroactivă vor fi luate în considerare, la calcularea pensiei, ca stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. „Oamenii pot face plata cu cinci ani în urmă, mai exact din 2011, până în 2016. Din păcate, doar aceasta este perioada vizată, nu se pot face plăți mai devreme de 2011", ne-a explicat directorul Casei Județene de Pensii (CJP), Cristina Samoilă.Așadar, cei care au ani lipsă în con-tractele de muncă dinainte de 2011, nu mai pot recupera anii pierduți. Directorul CJP a precizat că și cei care au nevoie de un an sau doi pot face acest lucru. „Această decizie este clar avantajoasă pentru mulți, deoarece multe persoane au nevoie de o anumită perioadă de vechime și nu se pot pensiona fără ea”, a subliniat ea.Plata se va face pentru orice perioadă de dinaintea îndeplinirii condițiilor referitoare la vârsta standard de pensionare, în limita celor cinci ani. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și de 63 de ani pentru femei. În concluzie, constănțenii vor plăti sume diferite de bani, dar calculate în baza salariului minim pe economie din acești ani. „Suma este diferită de la an la an, iar pentru cei cu posibilități financiare, ei pot plăti maximum cinci salarii minime pe economie”, a mai spus Samoilă.Concret, cele șase luni vor fi calculate de la data la care noua lege va intra în vigoare. Plata contribuției de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Plata se va putea face, în numerar, prin mandat poștal sau prin orice alt mijloc de plată prevăzut de legislație, la casieria CJP.Despre această măsură, oamenii nu au decât cuvinte de bine. „Eu am o gaură de trei ani în cartea de muncă, pentru că am lucrat în turism, iar pe litoral nu aveam contract decât pe câteva luni pe an și acum m-am trezit că nu am vechimea necesară pentru a ieși la pensie. Spre fericirea multora, acum pot să rezolv această problemă”, ne-a declarat Ionica Vasilache. Și Ionel Anghelescu este mulțumit de măsura pe care statul a luat-o. „Din nefericire, multora le lipsesc doar câteva luni și din această cauză nu pot ieși la pensie. Este un lucru bun că s-a decis acest lucru, chiar dacă trebuie să băgăm adânc mâna în buzunar. La un calcul simplu reiese că trebuie plătit peste 2.500 de lei”, a comentat el.