Constănţenii inspiră de trei ori mai multe noxe din aer decât timişorenii

Constănțenii inspiră de trei ori mai multe noxe din aer decât timișorenii

Zilnic, respirăm un aer infect, plin de substanțe ce nu ar trebui să se afle acolo, care ne îmbolnăvesc încet, dar sigur.Dioxid de sulf, oxizi de azot, benzen, pulberi, plumb ajung zi de zi în plămânii și în organismul nostru. Îl sufocă și îl distrug. Trăim într-unul din cele mai poluate orașe din țară. Concentra-țiile la mulți dintre principalii poluanți atmosferici sunt mult peste media națională și, din păcate, nu se face mai nimic. Spațiile verzi pier sub betoane, copacii pier și ei sub asfalt, iar noi respirăm ce mai rămâne: praf și gaze din trafic. Este deja de notorietate că zona cea mai poluată cu pulberi este cea de la Casa de Cultură. În primăvară, directorul Agenției Județene de Mediu declara că în această regiune au fost sesizate 21 de depășiri din cele 35 admise la nivel european. Cauzele prin-cipale pentru apariția unui nivel atât de ridicat de poluare sunt traficul intens și lipsa spațiilor verzi. De trei ori mai multe pulberi decât în MaramureșRețeaua de Monitorizare a Calității Aerului măsoară zilnic cantitatea de substanțe poluante. Stația de la Casa de Cultură, CT1, înregis-trează cei mai mari parametri din întreg județul. De multe ori ei sunt de două sau chiar de trei ori mai mari decât în multe alte orașe ale țării. De exemplu, pe data de 2 august, anul curent, la ora 21,00, stația CT1 indica o valoare de 31,93 ìg/m3 pulberi în suspensie PM10, față de 17,42 în Maramureș și 9,36 într-o stație Timișoara. Cu o noapte înainte, la ora 1,00, se înregistrau 39,60 ìg/m3 la aceeași stație, 7,95 în Maramureș și 4,61 în Timișoara. Valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane este de 50 ìg/m3. Valori în limitele normale„În ultima perioadă nu am avut depășiri ale valorilor agenților poluanți în municipiul Constanța. Indicii se încadrează în limitele normale. Nu au fost probleme”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul coordonator al Agenției Județene de Mediu, Senol Zevri. Acest lucru nu înseamnă însă că în Constanța aerul este curat și sănătos. Potrivit specialiștilor, particulele prezintă un pericol mare pentru sănătate și sunt cancerigene. Ele trec prin nas și gât și pătrund în alveolele pulmonare provocând inflamații și intoxicări. Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii, vârstnicii și astmaticii.Copiii, cei mai afectațiCopiii cu vârsta mai mică de 15 ani inhalează mai mult aer și, în consecință, mai mulți poluanți. Ei respiră mai repede decât adulții și tind să respire mai mult pe gură, ocolind practic filtrul natural din nas. Sunt în mod special vulnerabili, deoarece plămânii lor nu sunt dezvoltați, iar țesutul pulmonar care se dezvoltă în copilărie este mai sensibil.De asemenea, poluarea cu pulberi înrăutățește simptomele astmului, respectiv tusea, durerile în piept și dificultățile respiratorii. Expunerea pe termen lung la concentrații mari de pulberi poate cauza cancer și moartea prematură.Probleme cu benzenulUn alt poluant important este benzenul. În luna martie au fost semnalate niveluri uriașe, chiar de șapte ori mai mari decât maximele admise de Uniunea Europeană. Cu toate acestea, la momentul respectiv, directorul APM a infirmat veștile cum că ar fi vorba despre un grad așa de mare de poluare. Însă site-ul privind calitatea aerului nu a mai afișat de ceva vreme indicatorii privind benzenul. „Am avut o problemă tehnică la una dintre stații, dar s-a rezolvat și de astăzi (n.r. - ieri, miercuri, 3 august), vor fi înregistrate și valorile acestea”, ne-a precizat Senol Zevri. 90% din cantitatea de benzen din aerul ambiental provine din traficul rutier. Restul de 10% provine din evaporarea combus-tibilului la stocarea și distribuția acestuia. Benzenul este substanță cancerigenă, încadrată în clasa A1 de toxicitate. El poate produce efecte dăunătoare asupra sistemului nervos central.