Constănţenii, îndopaţi cu fructe de import. Căpşunele şi cireşele româneşti, aduse din… Grecia

Constănțenii, îndopați cu fructe de import. Căpșunele și cireșele românești, aduse din… Grecia

Tarabele din piețele constănțene sunt pline ochi de fructe roșii, zemoase, dulci-acrișoare, de-ți lasă gura apă. Fructele de primăvară, căpșunele, cireșele, au apărut și anul acesta la vânzare foarte devreme. Mulți clienți scot banii fără să stea mult pe gânduri, pentru că pofta-i mare. Însă puțini știu că au dat banii pe fructe de import, crescute în sere, forțate să se coacă înainte de vreme, pentru a putea ajunge repede la piață, atunci când prețul este mare.Comercianții se jură pe toți sfinții că-s fructe de-ale noastre, mai ales că nu are cine să-i verifice și să-i amendeze că mint. În Piața Griviței, am găsit căpșune mari cât piersicile și cireșe pietroase de Călărași. „Astăzi de dimineață am venit cu ele. Le-au cules ieri, sunt proaspete”, ne spune vânzătoarea. Fructele se vând la kilogram, iar cutiile în care au fost ambalate sunt dosite bine, în tarabă.„Nu găsiți nicăieri căpșune de-ale noastre!”În realitate, cea mai mare parte a fructelor de pe piață sunt importate din Grecia. Comercianții le cumpără dis-de- dimineață de la angrourile din zona industrială și le vând apoi la kilogram, pe tarabă sau la miniaprozarele de la colț de stradă. Singura care a recunoscut că nu are nici măcar o fructă autohtonă de vânzare a fost o comerciantă de colț de stradă, recunoscând că multor clienți le spune că produsele sunt de la noi din țară. „În prezent, nu cred că găsiți nicăieri în Constanța căpșune de-ale noastre. Nici măcar în curțile oamenilor nu sunt încă făcute. Așa că cine vă spune că sunt românești, vă minte”, ne spune, sinceră, femeia.Clienții sunt însă din ce în ce mai greu de păcălit. Au început să înțeleagă această practică, dar în condițiile în care nu găsesc altceva, cumpără ce li se oferă. „Eu nu mă grăbesc să cumpără fructe imediat cum apar la tarabă pentru că e clar că nu sunt românești. Cine știe de unde le aduc și ce dau pe ele ca să reziste sau cu ce le cresc, ca să le aducă așa de devreme în piață. Nu este normal ca să avem așa devreme cireșe și căpșune. Dar, câteodată ne mai ia pofta, pe noi sau pe nepoți și mai cumpărăm. Ce să facem?… Dar nu au gustul fructelor de altădată. Sunt pline de chimicale”, ne-a spus Mariana Chivu, din Constanța.Nu-i sancționează nimeniDin păcate, practica aceasta nu poate fi sancționată prea ușor. Reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor confirmă că există astfel de cazuri în care comercianții își înșeală clienții mințind fără nicio jenă. Cu toate acestea, nu pot lua nicio măsură împotriva lor. Sancționarea cade în sarcina autorităților locale, mai ales că tot de acolo își obțin și certificatele de producător.