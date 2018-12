Constănţenii, în colţii maidanezilor. Bărbat aproape sfâşiat de o haită, în Parcul Tăbăcărie

Constănțenii, în colții maidanezilor. Bărbat aproape sfâșiat de o haită, în Parcul Tăbăcărie

De mai bine de jumătate de an, nimeni nu mai strânge câinii maidanezi din municipiul Constanța. Autoritățile locale pregătesc un adăpost nou și se vor ocupa direct de serviciul de ecarisaj. Până atunci, câinii comunitari își fac de cap în oraș și îi terorizează pe constănțeni.În week-end, un bărbat a fost la un pas să le cadă pradă colților maidanezilor care își fac veacul în Parcul Tăbăcărie, pe porțiunea spre bulevardul Alexandru Lăpușeanu. Omul a mers cu treabă la agenții de pază din Țara Piticilor și când se întorcea la mașină a dat nas în nas cu „fiarele”.„Duminică dimineață am fost încolțit de câini. Am fost înconjurat de ei, în porțiunea dintre Țara Piticilor și bulevardul Alexandru Lăpușneanu, unde aveam mașina. Am avut noroc pentru că m-au apucat de pantaloni și de cizmă. Nu au prins de picior, pentru că ar fi smuls bucată din pulpă, la cât de tare au tras, de au rupt pantalonul, dintr-un blug gros”, ne-a declarat Ștefan Pintilie, din Constanța.Bărbatul ne-a trimis un email și o fotografie pe adresa redacției, încercând să tragă un semnal de alarmă asupra pericolului care este în această zonă a parcului. În imagine se vede cum o bucată bună din partea de jos a blugilor a fost pur și simplu smulsă.„Așa am ajuns la domiciliu în urma atacului din partea câinilor din Parcul Tăbăcărie, Constanța, în ziua de 9 decembrie 2018, la ora 8”, a scris constănțeanul lângă fotografie.Acesta ne-a povestit că era singur în zonă la acea oră, într-o zi de week-end, și probabil că acest lucru i-a încurajat pe câini să-l atace.„Nu le-am făcut nimic, mergeam spre mașină și au venit din spate și m-au înconjurat. Era o haită de cinci, șase câini, câini sălbatici, foarte răi, ca fiarele. Se comportau exact ca lupii. Am avut o sticlă de apă în mână, am aruncat în ei, dar degeaba. Dacă mă împiedicam și cădeam, mă desfigurau. Norocul meu că sunt o fire mai puternică, sunt colonel în rezervă. La viața mea m-am așteptat să mă lupt cu oamenii, nu cu câinii. Pur și simplu m-am luptat cu o haită de câini sălbatici. Dar să știți că problema nu este deloc amuzantă. Dacă nu îi vor aduna de acolo, să știți că vom avea copii mâncați de câini, în Parcul Tăbăcărie. Pentru că sunt mari, pot să înhațe un copil, îl trântesc la pământ și îl omoară!”, a mai spus bărbatul.Noul ecarisaj, în lucruSemnale asemănătoare am mai primit, în ultima perioadă, și de la tineri care obișnuiesc să iasă la alergat prin parc.„De mai multe ori am fost fugărit de câinii care stau prin boscheții din Parcul Tăbăcărie, între Țara Piticilor și bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Preferam să alerg pe aleile din parc, pentru că sunt libere dimineața, dar am renunțat din cauza câinilor. Stau adunați și atacă. Sar la picioare. Eu am fugit de ei, dar sunt periculoși. Mai ales că sunt mulți. Și nu aș vrea să mă gândesc ce se întâmplă dacă te sperii și te împiedici. Tăbară pe tine, te mănâncă de viu!”, ne-a povestit și Alin M., din Constanța.Potrivit reprezentanților Primăriei Constanța, adăpostul pentru câini din strada Vârful cu Dor a fost autorizat și, în perioada următoare, se vor achiziționa serviciile medicale și echipamentele necesare desfășurării serviciului de ecarisaj în municipiul Constanța. Noul serviciu se va ocupa atât de capturarea câinilor comunitari, cât și de îngrijirea lor. Însă, nu se știe deocamdată când anume va fi gata, în cursul anului 2019.Unde puteți face o sesizare„Biroul Dispecerat stă la dispoziția cetățenilor în program de lucru permanent de 24 de ore, în orice zi a săptămânii, la numărul de telefon 0241/550.055. Sesizările preluate sunt apoi transmise serviciilor responsabile”, precizează reprezentanții Primăriei Constanța.