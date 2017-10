Constănţenii habar nu au că-şi pot recupera banii pe medicamente

Doar trei cereri de rambursare depuse, anul acesta, la Spitalul Județean

Constănțenii habar nu au că-și pot recupera banii pe medicamente

Deși în lege este stipulat foarte clar că bolnavii își pot recupera banii pe care îi dau pe rețetele pe care și le cumpără pe timpul spitalizării, în realitate acest lucru nu se prea întâmplă.Mulți constănțeni sunt practic puși să-și dea până și puținii bani pe care îi au pe medicamente, multe plătite deja prin contribuția lor la asigurările sociale.„Eu am dat o grămadă de bani când am fost internată. A trebuit să fac apel la rezervele pe care le aveam strânse pentru altceva, pentru a fi sigură că ies sănătoasă din spital. Cu toate că am cheltuit o grămadă, nimeni nu mi-a spus că mi-aș putea recupera banii“, ne-a declarat Cosmina Drăgan (70 de ani).Ca această bătrânică sunt multe persoane care nu știu că își pot recupera banii cheltuiți, iar situația este valabilă în toate spitalele din județ.Referitor la acest lucru, conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța susține că asigurații au dreptul de a solicita spitalului contravaloarea cheltuielilor efectuate în spital pe perioada internării.Purtătorul de cuvânt al CJAS, Aurelia Rădoi, ne-a declarat că, în cazul în care asigurații suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare și investigații paraclinice la care ar fi fost îndreptățiți fără contribuție personală, spitalele ar trebui să le ramburseze contravaloarea acestor cheltuieli la cererea lor.Desigur, banii sunt restituiți în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secția în care aceștia sunt internați și avizate de șeful de secție și managerul spitalului.„Rambursarea cheltuielilor reprezintă obligația exclusivă a spitalelor și se realizează numai din veniturile proprii ale acestora pe baza unei metodologii proprii“, a precizat Aurelia Rădoi.Deci, teoretic, pacienții își pot recupera banii… Ce ar trebui să facă ei pentru a intra în posesia acestor sume ? Dacă, pe perioada spitalizării, spitalul nu are în stoc medicamentele necesare, medicul curant este obligat să-i înmâneze asiguratului sau aparținătorului documentele avizate conform prevederilor legale și metodologiei proprii, documente în baza cărora aceștia achiziționează singuri medicamentele prescrise, urmând ca spitalul să ramburseze contravaloarea cheltuielilor, la cererea asiguraților.Rețete scrise pe hârtie sau șervețeleProblema este alta. Foarte mulți medici constănțeni prescriu rețete pe formulare neoficiale, adică pe bucățele de hârtie sau șervețele. În plus, de multe ori, pentru a înlătura orice posibilă dovadă, apelează la soluția dictării, literă cu literă, a numelor medicamentelor pe care bolnavii trebuie să și le procure. Toate ca toate, dar în cele din urmă spitalul primește integral suma pentru internarea respectivă, ca și cum ar fi furnizat medicamentele respective, acesta fiind plătit pe bază de cazuri externate și nu pe baza tratamentelor efectiv acordate.Deși este cea mai mare unitate sanitară din județul Constanța, în 2017, la Spitalul Clinic Județean de Urgență, doar trei constănțeni au depus cereri pentru a-și recupera banii dați pe medicamentele sau materialele sanitare pe care și le-au cumpărat pe timpul spitalizării. Potrivit directorului SCJU, dr. Cătălin Grasa, valoarea totală a acestora se ridică la 16.558 lei.„În ultima vreme, la noi, aproape că s-a triplat valoarea medicamentelor cumpărate, deci și acoperirea este mult mai mare, cantitatea mai mare, iar toate acestea au menirea să vină în întâmpinarea patologiei existente în spital. Noi facem tot posibilul pentru ca pacienții să nu se mai ducă să și le cumpere singuri”, a precizat managerul.