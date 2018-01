Constănţenii, grav bolnavi. "Avem farmacii la fiecare colţ de stradă!"

Constănțenii, grav bolnavi. "Avem farmacii la fiecare colț de stradă!"

Constănțenii sunt grav bolnavi. Cel puțin așa deducem văzând farmacii una lângă alta, la fiecare colț de stradă, parter de bloc, pe bulevard sau în cartier. Bombardați permanent cu reclame la televizor și la radio, cu farmacia la doi pași, oriunde te-ai uita, nici nu este de mirare că am ajuns cu toții să ne autodiagnosticăm și să ne cumpărăm singuri „ce ne trebuie” ca să ne facem bine. Însă specialiștii ne avertizează că, de fapt, ne facem mai mult rău.La ora actuală avem de două ori mai multe farmacii în oraș decât prevede legea.„Fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, a dat avize să se deschidă farmacie la fiecare colț de stradă. Dacă este să ne luăm după numărul de populație, ar trebui să fie în jur de 93 - 95 de farmacii în tot municipiului. În anii 2013 - 2014, erau deja 150, apoi, din cauza avizelor obținute prea ușor de la Primăria Constanța, pe vremea lui Mazăre, am ajuns la 210 farmacii. În ultima perioadă nu au mai apărut altele noi, dar sunt care se mută, dacă nu le merge într-un cartier și mai sunt cele care sunt înghițite de marile lanțuri. De altfel, estimăm că, în perioada următoare, lanțurile le vor înghiți pe cele mai mici. Lanțurile au putere să cumpere cantități mai mari de medicamente și obțin discount-uri, ceea ce le face să supraviețuiască mai ușor, mai ales că, de multe ori, discount-ul nu se regăsește și într-un preț mai mic pentru cumpărător. Și va fi mai rău atunci când vom avea din ce în ce mai multe farmacii de lanțuri, pentru că nu va mai dicta ministerul prețurile, ci lanțul”, este de părere Vasile Rizea, președintele Colegiului Farmaciștilor din Constanța.Consumul medicamentelor, după ureche, periculosAcesta mai spune că este periculos pentru constănțeni să aibă la discreție farmacii de la care pot lua la orice oră din zi și din noapte, fără prescripție medicală, aproape orice tip de medicamente.„Încercați să mergeți la medic pentru a vă da o rețetă, stați la coadă, îl prindeți nu îl prindeți, plătiți consultația, apoi vă duceți la farmacie. E mai ieftin să vii direct la farmacie, să-i ceri părerea farmacistului și să nu mai pierzi timp. Dar este periculos. De aceea noi le recomandăm întotdeauna clienților să meargă la medic. Apetitul acestora pentru serviciile farmaceutice vine și din faptul că sunt «bombardați» cu reclame extrem de agresive, în opinia mea, ale unor farmacii care promit discount-uri false. Adică, ele prezintă reducerile la televizor, însă nu specifică și faptul că acestea sunt aplicate doar la anumite medicamente sau produse cosmetice și nu la toate”, mai spune președintele farmaciștilor din Constanța.Consumul de antibiotice duce la rezistență bacterianăÎn ce privește obiceiurile constănțenilor de a intra zilnic în farmacii, este clar că deja a ajuns o rutină.„Mă doare capul! Fug să îmi iau ceva de cap!”, „Strănut. Sigur mă paște o gripă! Trebuie neapărat să iau ceva”, „Cel mic are roșu în gât. Mă duc la farmacie să iau antibiotic, că altfel nu îi trece”, astfel de fraze auzim zilnic în jurul nostru.De altfel, România se plasează pe locul al doilea în Europa la consumul de antibiotice. Iar acest lucru este strâns legat de rezistența bacteriană. „Consumul de antibiotice, cu cât este mai mare, cu atât crește mai mult nivelul rezistenței bacteriene la antibiotice”, a explicat, recent, Gabriel Popescu, consilier în Ministerul Sănătății.