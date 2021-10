Constănţenii, „fripţi” cu apa caldă! Şi-au pus mâinile în cap când au primit facturile de la termoficare!

Oamenii spun că pe noile facturi, ce sunt emise de Societatea Termoficare Constanţa SRL, este specificat faptul că tariful este stabilit conform Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 343/13.10.2021. „Este legal să ni se factureze consumul din urmă în baza unei hotărâri din octombrie? Oricum facturile astea sunt făcute să nu înţeleagă nimeni ce calculează ei acolo. Scrie tariful pe MWh, dar nouă ne spun de gigacalorie. Tocmai ca să ne aiurească. Să nu pricepem, dar să plătim!”, ne-a spus, indignat, Ioan Iosif, care locuieşte în zona ICIL.







„Doar două luni cu facturi mai mari!”





Directorul SC Termoficare Constanţa SRL, Liviu Popa, susţine că totul este perfect legal şi că aceste facturi vin ca urmare a modificărilor făcute în sistemul de producţie şi furnizare a agentului termic în municipiul Constanţa, prin renunţarea la RADET şi înfiinţarea noii societăţi comerciale, în administrarea autorităţilor locale. „În luna august 2021, operatorul local era RADET, iar preţul energiei termice până la sfârşitul lunii a fost de 598 de lei. De la 1 septembrie, a intrat în vigoare preţul local al energiei termice de 1.034,78 lei, iar facturile pentru această perioadă au ieşit în luna octombrie, cu noul tarif. Astfel este explicată diferenţa din facturi. De la 1 noiembrie, însă, preţul energiei pentru apă caldă şi căldură va fi de 250 lei pe gigacalorie, la fel ca şi în iarna trecută, conform Hotărârii Consiliului Local aprobată în luna octombrie. Deci facturile pe preţul majorat vor fi doar pentru consumul din septembrie şi octombrie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul SC Termoficare Constanţa SRL.



Acesta îi linişteşte pe constănţeni spunând că gigacaloria de 250 de lei va fi bază de calcul pentru agentul termic furnizat pe perioada întregului sezon rece 2021 – 2022. „Subvenţia acordată de autorităţile locale se va regăsi atât în preţul încălzirii, cât şi al apei calde”, a precizat Liviu Popa.





După veştile proaste cu scumpirile din ultima perioadă, constănţenii care au apă caldă şi căldură de la CET, de la centralele de cartier sau de la centralele de bloc au mai suferit o lovitură în această toamnă. Noua Societate de Termoficare Constanţa SRL a trimis, zilele acestea, facturile la apă caldă pentru consumul din luna septembrie, iar valorile i-au speriat de-a dreptul pe constănţeni. „A venit factura la întreţinere şi am observat că am de plătit 295 de lei. Este enorm de mult. Am întrebat administratorul şi mi-a spus că s-a scumpit apa caldă şi a refăcut calculul în faţa mea. De fapt, aproape s-a dublat preţul la apă caldă. Este strigător la cer ce se întâmplă, nu am fost anunţaţi, nu ni s-a spus nimic, pur şi simplu ne-am trezit că trebuie să plătim mult mai mult!”, ni s-a plâns, pe adresa redacţiei, Monica S., din cartierul Tomis III.