Constănţenii, foc şi pară pe RADET. "Plătim ca papagalii!"

e vorba de vointa politica

si atat. Intr-adevar un program de reabilitare termica e necesar, dar nimeni nu si-a facut o prioritate din asta. In Bucuresti in sectorul 1 au gasit finantare europeana 1/3, 1/3 au luat de la guvern si 1/3 a pus primaria, cetateanul de rand contribuind cu fix pix. Cu treaba asta nu sunt 100% de acord, as fi lasat 1/3 primariei in seama populatiei si as fi folosit parte din suma de bani drept garantie ca sa le pot oferi oamenilor posibilitatea sa achite in rate in functie de venitul fiecaruia in 1-2-3-5 ani. Uite o metoda prin care primaria nu pierde decat eventual dobanda la treiemea imprumutata de populatie, iar bani pentru asemenea schema se pot gasi chiar si in bugetul Constantei, important e ca cineva sa isi doreasca sa faca asta. Primaria castiga, cetatenii castiga, castiga firmele de constructii unde mai pui la socoteala ca trebuie sa plateasca si oaresice parandarat catre primar si functionarii primariei. Parerea mea e ca sunt bani buni mai usor accesibili si mai usor de furat decat de-aici, de-aia nu-si bate nimeni capul