Constănţenii duc dorul vaccinului antigripal gratuit

Constănțenii duc dorul vaccinului antigripal gratuit

Schimbările meteorologice, de care am avut parte în ultimele zile, i-au dat peste cap pe constănțeni. Ca urmare, mulți dintre ei n-au putut ține piept temperaturilor și au căzut victime afecțiunilor respiratorii.Potrivit specialiștilor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCB), peste 84.000 de cazuri de infecții respiratorii acute s-au înregistrat la nivel național, în ultima săptămână, și câteva sute numai în județul Constanța.Din fericire, nu a fost confirmat, prin analize de laborator, niciun caz de gripă, morbiditatea prin infecții respiratorii acute încadrându-se în intervalul așteptat în această săptămână. Potrivit acestora, în ultimele zile s-au înregistrat 12 suspiciuni de gripă, același număr ca și în aceeași săptămână a sezonului precedent.În ceea ce privește vaccinarea antigripală gratuită, lucrurile nu stau prea bine nici la acest capitol. Prin urmare, cei interesați să se imunizeze gratuit împotriva gripei nu au la dispoziție nicio doză de vaccin. Acest lucru se întâmplă în condițiile în care Ministerul Sănătății nu a transmis dacă în teritoriu vor mai ajunge și alte doze, în afara celor 392, rezervate doar pentru imunizarea personalului medical.Reamintim că, la începutul sezonului rece, conducerea Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța a transmis Ministerului că are nevoie, în total, de 155.000 de doze de vaccin.În cadrul campaniei de vaccinare gratuită a Ministerului Sănătății vor fi imunizate, cu prioritate, persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copiii și bătrânii instituționalizați, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății.Ca în fiecare an, campania Ministerului Sănătății se va derula prin cabinetele medicilor de familie și în unitățile sanitare cu paturi.Cum pot fi prevenite infecțiile respiratoriiPentru prevenirea infecțiilor căilor respiratorii, medicii recomandă respectarea următoarelor măsuri: optimizarea regimului de viață și activitate prin alimentație corespunzătoare (în special fructe și legume), exerciții fizice moderate, evitarea surmenajului fizic și intelectual, odihnă nocturnă suficientă, evitarea fumatului, consumului de alcool și a exceselor de produse cofeinizate. De asemenea, ei atenționează populația să nu uite de spălarea cât mai deasă a mâinilor, cu apă și săpun, în special în situații de participare la activități publice.Apoi, în caz de strănut, se impune folosirea batistelor din hârtie, de unică folosință, care previn răspândirea picăturilor potențial infectate în mediul ambiant, iar după folosire batistele trebuie depuse la coșul de gunoi. Bineînțeles, dacă se poate, este indicată evitarea aglomerațiilor din locurile publice și, neapărat, autoizolarea la domiciliu în caz de semne de boală, precum febră, secreții nazale, dureri de cap, tuse, dureri în gât. Totodată, trebuie să anunțe, în cel mai scurt timp posibil, medicul de familie, privind simptomele în vederea planificării la o consultație.În caz de agravare a acestor semne, în special, în cursul nopții sau în zilele nelucrătoare, poate fi apelat gratuit Numărul Unic pentru Apeluri de Urgență 112 sau persoanele afectate se pot prezenta la camerele de gardă ale celui mai apropiat spital.