Constănţenii, dornici să se vaccineze. 90% dintre dozele de vaccin antigripal au fost epuizate

Constănțenii, dornici să se vaccineze. 90% dintre dozele de vaccin antigripal au fost epuizate

Deși nu a trecut decât o lună de când județul Constanța a primit cele 91.170 doze de vaccin antigripal de la Ministerul Sănătății, acestea au fost epuizate aproape în totalitate. Potrivit șefului Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ), Cristina Schipor, procentual, 90% din fiolele cu ser antigripal au fost deja administrate, ceea ce înseamnă că locuitorii orașului nostru au fostfoarte interesați de imunizare.„Imediat cum am aflat că medicul meu de familie are vaccinul, m-am și prezentat la cabinet ca să mi-l fac”, ne-a declarat Ion Costică, un pensionar în vârstă de 73 de ani.La fel ca el, au procedat majoritatea vârstnicilor, speriați că, dacă nu se imunizează, ar putea face gripă și ar putea rămâne țintuiți la pat preț de mai multe zile.„Decât să dau bani pe medicamente dintr-o pensie și-așa prea mică, mai bine suport o înțepătură și am rezolvat problema”, ne-a declarat Vasile Pascu, un alt bătrân.Precizăm că, anul acesta, Ministerul Sănătății a achiziționat peste un milion de doze de vaccin gripal sezonier, dublu față de anul trecut, astfel încât să asigure vaccinarea unui număr cât mai mare de persoane aflate în grupele de risc. Partea bună este că până acum nu au fost înregistrate cazuri confirmate de gripă, morbiditatea prin infecții respiratorii acute încadrându-se în intervalul așteptat pentru această perioadă.Ca în fiecare an, prioritate la vaccinare au persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copiii și bătrânii instituționalizați, dar și personalul medical. Campania se derulează prin cabinetele medicilor de familie, dar și în unitățile sanitare cu paturi.Potrivit specialiștilor, cea mai bună metodă de prevenire a gripei este vaccinarea antigripală. Ca măsuri generale de prevenție, se recomandă evitarea aglomerărilor umane sau a contactului cu persoanele bolnave. Categoriile de persoane care sunt predispuse la gripă sunt bolnavii cronici, în special cei cu afecțiuni respiratorii cronice, dar și diabeticii și cardiacii, copiii și adulții cu astm bronșic, care au o evoluție gravă a bolii, personalul medico-sanitar, dar și persoanele vârstnice.Medicii sunt de părere că vaccinarea este cea mai bună metodă de protejare împotriva gripei și a complicațiilor pe care aceasta le poate cauza. Ei susțin că persoanele cu probleme medicale cronice sunt mult mai vulnerabile în contact cu virusul gripal, față de restul populației.Ce trebuie să faceți pentru a preveni gripaÎn cazul în care contactează virusul gripal, aceștia prezintă un risc crescut de a dezvolta complicații grave, cum ar fi pneumonia, pentru că sistemul lor imunitar este deja slăbit și au un risc mare de spitalizare. În cazul femeilor însărcinate, riscul de îmbolnăvire de gripă, într-o formă severă, crește după primul trimestru de sarcină, când viitoarele mămici sunt mult mai vulnerabile în fața bolii. Totodată, gripa poate declanșa, în cazul lor, chiar naștere prematură sau nașterea unui copil cu o greutate sub cea normală.Pentru a preveni apariția gripei, constănțenii trebuie să respecte cu rigurozitate regulile de igienă, dar și să aibă o alimentație bogată în fructe și legume proaspete. Totodată, se poate recurge la suplimente, cu vitamine comprimate, adaptarea ținutei vestimentare la condițiile meteo, evitarea, pe cât posibil, a aglomerației, precum și prezentarea imediat la medic la apariția primelor simptome.Simptomele specifice gripei sunt febra, lăcrimarea ochilor, scurgeri nazale, stare de oboseală nejustificată, dureri de cap foarte puternice, dureri musculare și lipsa poftei de mâncare.