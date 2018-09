Constănțenii, disperați de atacul insectelor. Invazie de păianjeni, ţânţari şi purici, pe litoral

Constănțenii, disperați de atacul insectelor. Invazie de păianjeni, țânțari și purici, pe litoral

Nu vă plac țânțarii, puricii sau păianjenii? Și ce? Ei ne plac pe noi din ce în ce mai mult și vor să fie cât mai aproape de oameni. Nu există zi în care medicii constănțeni să nu aibă de-a face cu persoane care ajung la ei pișcate de toate aceste insecte. Știm cu toții că vara este anotimpul lor preferat, dar ca anul acesta, parcă, nu am fost niciodată mai afectați de prezența acestora.







Toată lumea se plânge de înțepături și toate acestea se întâmplă pentru că, fiind cald afară, petrecem tot mai mult timp în aer liber, în parcuri, grădini etc.







„În fiecare săptămână, consultăm pacienți de ordinul sutelor, care vin înțepați de păianjeni, în mod special, țânțari și mai puțini de căpușe. Este o situație alarmantă. De aproximativ trei săptămâni, a crescut foarte mult numărul de pacienți afectați de insecte, dar de vreo zece zile este dezastru. Îi sfătuim pe constănțeni să evite pe cât posibil zonele cu vegetație abundentă, unde păianjenii se adăpostesc și se feresc de lumina zilei. Atunci când cineva le strică sau le deranjează habitatul este posibil ca ei să reacționeze și să înțepe, iar reacțiile oamenilor diferă de la unul la altul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Gheorghe Nicola, șeful secției Dermato-Venerologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.







La rândul lor, oamenii spun că, dacă la începutul sezonului estival au privit situația cu calm și fără nicio grijă, înțepăturile le-au provocat, ulterior, adevărate dureri. Majoritatea nu s-au mai putut odihni, iar zonele agresate s-au umflat atât de mult, încât au fost nevoiți să ajungă la spital. „Eram în curte când m-a ciupit un țânțar, în urmă cu o săptămână, de picior. Culmea, și acum am semnul acolo. M-a mâncat pielea atât de tare că nici nu m-am putut odihni cum trebuie”, ne-a declarat Ana P., de 29 de ani.

Pentru Miruna S., situația a fost și mai rea.







„Nu este prima dată când ajung la spital din cauza înțepăturilor de păianjeni și pot să vă spun că este un adevărat chin. De data asta, am fost ciupită în talpă, dar în așa fel încât nu doar că mi s-a umflat piciorul, dar s-a învinețit foarte urât”, a spus femeia.







„După pișcătura păianjenului, nu prea am știut exact ce să fac, dar nici nu mă gândeam că situația s-ar putea agrava atât de tare. Ei bine, de ce fugi, de asta nu scapi și a doua zi m-am trezit deja cu genunchiul umflat. Și asta de la ce? Că am trecut prin parc, pe lângă niște pomișori și acolo am deranjat, fără să vreau, somnul unui păianjen? Bineînțeles, m-am dat cu toate cremele pe care le aveam prin casă, dar durerea tot nu a cedat. Mă durea, mă ardea, mă înțepa, apoi simțeam mâncărime și tot așa. În cele din urmă m-am dus la spital, pentru că nu mai rezistam”, ne-a mărturisit și Ion U., de 35 de ani.







Copiii, tot mai „atacați“ de purici







La spital, și mai ales pe secția Pediatrie, au ajuns și mulți copilași pișcați de purici. Unii dintre ei, spun părinții, s-au jucat cu câte un câine sau o pisică, dar alții nu își dau seama cum au fost „compostați” cei mici.







Șeful secției Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, conf. univ. dr. Cristina Mihai, a declarat că în cazul în care cei mici sunt pișcați de purici, trebuie spălată imediat zona afectată.







Imediat, aceasta trebuie dezinfectată cu antiseptic și păstrată o bună igienă locală și corporală.







„Dacă fenomenele inflamatorii locale sunt importante (se umflă, apare roșeața sau supurează) părinții trebuie să se adreseze medicului de familie, care va indica tratamentul adecvat, local sau general. Dacă medicul de familie consideră necesar, atunci va îndruma pacientul către medicul specialist. Atenție, însă! Ciupiturile netratate sau unde nu sunt păstrate condițiile igienice corespunzătoare (intervine scărpinatul, care duce la pătrunderea microbilor) pot determina infecții locale sau cu răsunet la distanță. În astfel de situații, părinții trebuie să se adreseze de urgență medicului”, a declarat medicul.







De asemenea, se recomandă evitarea spațiilor cu vegetație abundentă sau din preajma lacurilor și utilizarea corectă a substanțelor repelente, potrivite fiecărei vârste.