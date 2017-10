Constănţenii, datori vânduţi la bugetul local. SPIT trece la executări silite

Constănțenii, datori vânduți la bugetul local. SPIT trece la executări silite

În prag de sărbători de iarnă, mai bine de 30.000 de constănțeni riscă să se trezească cu popriri pe salarii sau pe pensii sau cu sechestru pe bunuri pentru că nu și-au plătit taxele și impozitele la bugetul local. Inspectorii fiscali anunță că urmează o perioadă în care vor intensifica ritmul de recuperare a datoriilor, atât de la persoanele fizice, cât și de la firme.Așa că mulți dintre noi am putea rămâne fără o bună parte din venituri chiar înainte de Crăciun, fiind executați pentru sumele restante.„Pentru a evita neplăcerile generate de poprirea veniturilor sau de sechestrarea bunurilor chiar în pragul sărbătorilor de iarnă, vă recomandăm să achitați, în cel mai scurt timp posibil, debitele datorate bugetului local”, ne sfătuiește directorul executiv al Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța, Virginia Uzun. Potrivit acesteia, la 30 septembrie 2016, termenul scadent pentru plata taxelor și impozitelor locale, în evidențele SPIT figurau aproximativ 28.000 de restanțieri persoane fizice și 4.700 de restanțieri persoane juridice.Mulți dintre constănțeni spun că nu au primit acasă somațiile și nu își fac griji pentru că datorează sume foarte mici, de ordinul a zeci de lei. Însă chiar și aceștia se pot trezi cu poprire pe venituri. „Având în vedere că, la ultima transmitere de somații, doar 30 la sută dintre contribuabilii vizați au confirmat primirea scrisorilor recomandate, ne-au determinat să recurgem la transmiteri simple, tocmai pentru a le aduce la cunoștință cuantumul creanțelor datorate, cu toate că au fost identificați de firma de curierat, au fost avizați și reavizați, însă din diverse motive nu s-au deplasat la sediul acesteia pentru a le ridica. Din păcate, bunăvoința noastră a fost reclamată în câteva rânduri pe motiv că data emiterii somației era cu mult în urmă și anume cu aproximativ două luni față de data primirii. Drept urmare, ținem să explicăm acest aspect în mod public, pentru că, deși îndeplinită procedura de comunicare, Serviciul Public de Impozite și Taxe a făcut posibilă și transmiterea fizică a somațiilor neridicate de contribuabili”, mai precizează șeful SPIT Constanța.Pentru finalul acestui an conducerea SPIT intenționează să abordeze o pro-cedură de executare mai rapidă și, speră, mai eficientă. „Pentru debitorii care nu achită sumele datorate și scadente la 30 septembrie 2016, vom recurge la transmiterea de somații cu o singură avizare și vom proceda concomitent la instituirea de sechestre pe bunuri și popriri pe venituri”, mai spune Virginia Uzun.Cea mai comodă și totodată facilă modalitate de a stinge debitele datorate bugetului local este plata online pe platforma E-Tax dezvoltată pe site-ul instituției. De asemenea, constănțenii își pot plăti datoriile la SPIT în trei rate egale. De această facilitate pot beneficia persoanele care dețin carduri Mastercard Forte/Star Forte, Mastercard Forte - Divizia pentru medici, VISA Gold/Star Gold, VISA Gold BT - Rotary, VISA Platinum/Star Platinum, Business Credit Card la Banca Transilvania. În plus, plata în rate se poate efectua și la toate ghișeele instituției prezentând doar cartea de identitate sau înștiințarea de plată, iar comisionul tranzacției este zero la sută.În cazul constănțenilor care au adunat mai multe amenzi contravenționale și care nu dețin bunuri sau venituri urmăribile, se poate obține, printr-o sentință a instanței de judecată, obligarea acestora la prestarea de activități în folosul comunității, în contul datoriei respective.Cea mai mare sumă datorată din amenzi contravenționale depășește 370.000 de lei. Constănțeanul cu pricina a adunat aproape 500 de procese verbale pentru desfă-șurarea de comerț ambulant neautorizat.