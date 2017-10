Constănţenii, datori vânduţi la bugetul local

2

D-ale pesedeului

1)-Taxa de habitat este mai mare decat impozitul pe cladire/apartament.La un apartament cu trei camere(65mp),locuit de 4 ciocoi/milionari,taxa de habitat este de 480 lei si impozitul pe cladire ajunge la 220 lei(total 700lei/an).Mi se pare normal.Taxa este taxa si impozitul nu este taxa.Nu poti sa compari mere cu pere,taxa cu impozitul, asa cum nu poti sa compari un pesedeu cu un pepededeu.Cand stai inghesuit si castigi mai mult,taxa pe habitat este mai mare.Mai multi ciocoi intr-un apartament inseamna o taxa pe oxigen mai mare.2)-Pe vremea lui Boc,plateam la SPIT,300 lei/an(impozit +habitat).Azi platesc 700 lei/an(impozit +habitat). Huoo... Bok ! Huoo...Basescu ! 3)-Un primar sarman care locuieste singur intr-o vila de 700mp/teren 8500mp,plateste 120lei/an pentru taxa de habitat.Un confort mai mare inseamna o taxa pe oxigen mai mica.4-Un primar cu conturi in strainatate,cu vile,cu terenuri in Madagascar si vacante de lux,nu este intrebat de unde are bani,daca a depus declaratia pe venituri si daca a platit impozitul pe luxul care se vede cu ochiul liber.In schimb pentru omul de rand,"se va aplica măsura de instituire a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin debitorului..." România are nevoie de Victor Ponta în funcția de președinte ! 4)-Ieri am facut un dus.Cand am termiat dusul a venit si apa calda. "România are nevoie pentru a depăși o etapă istorică plină de încercări pentru români....." (Gabriel Oprea-Oda Carmaciului iubit).