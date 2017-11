Constănţenii cer parcări în oraş. "Sunt terenuri care stau pârloagă, cu bălării cât casa! Cine să le amenajeze?"

Constănțenii cer parcări în oraș. "Sunt terenuri care stau pârloagă, cu bălării cât casa! Cine să le amenajeze?"

Începând de luna aceasta, constănțenii pot plăti parcarea cu cardul. Asta dacă au noroc și găsesc un loc liber. Primăria Constanța a implementat un program prin care plata parcării se poate face și cu cardul, indiferent dacă stai o oră, opt ore, șapte zile sau 30 de zile.Plata parcării se realizează direct din aplicația TPark sau accesând portalul TPark, folosind orice card bancar. Astfel, dacă staționezi o oră, plătești 2,44 de lei, plus comisionul operatorului, dacă stai trei ore dai 7,04 lei, plus comisionul operatorului, iar dacă stai opt ore achiți 16,24 de lei, plus comision. De asemenea, există și opțiunea de a plăti pentru șapte zile 90 de lei, la care se adaugă și comisionul operatorului și opțiunea pentru 30 de zile - 225 de lei, plus comision.„Plata cu cardul este rapidă și presupune parcurgerea a trei pași simpli. Primul este introducerea numărului de înmatriculare, selectarea orașului și a duratei parcării, al doilea se referă la completarea datelor de facturare, iar al treilea vizează introducerea datelor cardului. După realizarea tranzacției, șoferii primesc pe e-mail confirmarea plății și factura aferentă acesteia”, explică purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța, Ionela Halciuc. Orarul parcărilor publice cu plată din municipiul Constanța este de luni până duminică, în intervalul orar 00.00 - 24.00.„Aducem Constanța în rândul orașelor românești!“Programul face parte din cele anunțate de ceva timp de autoritățile locale, însă nu rezolvă o problemă extrem de gravă cu care se confruntă orașul în această perioadă: lipsa locurilor de parcare.„Dorim să găsim soluții de tehnologii, de produse, astfel încât să construim o strategie de smart city adaptată la nevoile constănțenilor și la specificul orașului nostru. Până în momentul de față am testat aplicații în proiectul pilot realizat cu compania Telekom, în zona Sala Sporturilor, cu parcare inteligentă, iluminat inteligent, supraveghere video, anunțuri publice, încărcare electrică, senzori de măsurare a calității aerului, înseamnă un proiect integral. Avem în teste o semaforizare inteligentă pe relația Constanța - Ovidiu, la intersecția bulevardelor Tomis cu Aurel Vlaicu. Tocmai în acest context, la fel ca și în orașele mai mari ale României, cum ar fi Cluj, Sibiu, Brașov, Timișoara, dar și în orașe mai mici, precum Târgu Mureș sau Sighișoara, avem aceeași aplicație. Se numește TPark și deja semnalizăm toată parcarea de-a lungul bulevardului Tomis, precum și alte zone din oraș, unde, odată ce ai parcat nu este nevoie să cauți cu privirea sau să aștepți să vină operatorul uman și poți plăti prin aplicație. Prin aceasta aducem Constanța în rândul orașelor românești, pentru că, trebuie să recunoaștem, suntem puțin în urma altor centre mai dezvoltate din acest punct de vedere, dar încercăm să accelerăm procesul de modernizare și în Constanța”, a explicat, recent, primarul Decebal Făgădău.Soluții de la locuitoriÎnsă constănțenii consideră că au mai multă nevoie de locuri de parcare decât de aplicații pentru plata acestora cu cardul.„Centrul Constanței a devenit impracticabil. Pur și simplu nu ai unde să parchezi. Mergi să-ți rezolvi unele probleme, sunt în zonă instituții unde trebuie să ajungi, să plătești una, alta, să depui, să scoți hârtii și nu găsești un loc. Te învârți jumătate de oră pe străduțe, este imposibil. Peste tot s-au pus țăruși pe trotuare, au fost desființate parcările, este foarte bine, pentru că arată mult mai civilizat și pietonii au pe unde circula, dar nu au oferit soluții pentru mașini. Pe ele unde le lăsăm? Da, sigur, mergem cu mijloacele de transport, dar nu toată lumea are timp să se plimbe cu autobuzul prin oraș”, ne-a scris pe adresa redacției constănțeanul Mihai Râlea.Iar situația este la fel de gravă și în cartiere, nu doar în centru. Au fost distruse toate grădinile din jurul blocurilor pentru a se face parcări pentru mașinile locatarilor. Constănțenii spun că există soluții, totul este ca autoritățile să se mobilizeze și să demareze construcția de noi parcări. „Constanța este plină de spații unde se pot amenaja parcări, dar stau pârloagă cu bălării de doi metri. Plătim taxe degeaba, cine să le amenajeze. În Inel 2, în jurul Bisericii Sfântul Spiridon, sunt sute de locuri de parcare care au bălării cât casa. Fostul stadion al fabricii de mobilă, la fel, stă de 25 de ani degeaba și mașinile stau pe trotuare. Așteaptă probabil pe cei cu bani să le prăduiască”, ne-a transmis un constănțean.Un altul ne oferă exemple din alt cartier și că este momentul să se ia rapid măsuri. „Iată două perimetre pentru construcția unor parcări: zona Abator, în perimetrul blocurilor A, X1, X2 și D1. Și al doilea ar fi între limita de vest a Cimitirului Central și blocurile H4, H5. Țrrrr, a sunat ceasul, gata cu visele!”.