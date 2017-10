Constănţenii care aruncă gunoaie şi chiştoace, amendaţi drastic

2

totusi...

jandarmii, pol locala sunt bugetari platiti din banii nostri si prea putin vedem sa isi fac treaba... prea putine amenzi pt nesimtii care isi plimba cainii prin parcuri, pe strazi, fara botnita, fara a curata mizeria dupa ei... primaria, administratorii de bloc ar trebui sa ii taxeze pe acesti nesimtiti in plus... un caine de apartament face mai multa mizerie in sptiul public decat un om... suntem satui de galagia si mizeria lor, sa plece la casa , nu in bloc !!!