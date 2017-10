Constănţenii au stat la coadă pentru un loc de muncă

Constănțenii au stat la coadă pentru un loc de muncă

Constănțenii care își caută un serviciu s-au îmbulzit vineri la Bursa locurilor de muncă. Peste 1.000 de persoane au venit la Campusul Universității „Ovidius” cu speranța că vor prinde un loc de muncă și vor pleca de acolo angajați. Deși multora li se putea citi disperarea în ochi, au așteptat cu demnitate la rând, până când au putut să discute cu reprezentanții angajatorilor, să le lase CV-urile și să îi asigure că ei sunt cei pe care îi caută. Nu au fost numai absolvenți, ci și mulți șomeri, oameni care și-au pierdut slujba din cauza crizei financiare. Bursa organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța a reunit 42 de angajatori cu un total 1.131 de locuri de muncă. Salariu minim, dar cu carte de muncă „Caut un loc de muncă de aproape un an. Înainte am lucrat vânzătoare, la o alimentară. Nu am avut contract de muncă și nu am primit șomaj. Sunt divorțată și am un copil, la grădiniță. Locuiesc cu părinții, altfel nu m-aș fi descurcat. Am găsit o familie la care mă duc o dată pe săptămână să fac curățenie. Îmi dau trei sute de lei. Aș vrea să mă pot angaja undeva cu carte de muncă, să pot să am și eu asigurare la sănătate”, ne-a spus Georgiana Ispas. Femeia nu își face speranțe prea mari și este mulțumită chiar și cu salariul minim pe economie. 385 de persoane angajate pe loc Oferta a cuprins locuri în toate domeniile, dar mai ales în turism, construcții, servicii și producție. Nu știm dacă, în urma bursei de vineri, va reuși să-și îndeplinească visul profesional vreun constănțean șomer. Cert este că mulți dintre ei și-au găsit un loc de muncă, fie el și pe perioadă determinată, cum sunt cele din turism. Potrivit centralizării AJOFM, numărul total al persoanelor participante la bursă a fost de 1.600. Dintre acestea au fost selectate, în vederea angajării, 1.005 de persoane, 385 fiind încadrate pe loc. „În funcție de ramura de activitate a societăților, au fost angajați pe loc 25 de bucătari, 4 ospătari, 71 de ajutori de ospătari, 55 de cameriste, 29 de barmani, 15 agenți de asigurare, 14 agenți de vânzări, 13 consultanți financiari, 10 consultanți bancari, 22 lucrători comerciali, 2 consul-tanți de vânzări, 3 excavatoriști, 3 operatori stație betoane, 3 mecanici, 9 agenți intervenție pază și ordine, 3 designeri web, 2 graficieni, 1 unit-manager, 1 tradu-cător, 2 șefi de producție, 3 economiști, o secretară și un contabil șef”, a precizat Gabriela Spătaru, purtătorul de cuvânt al AJOFM Constanța. În luna martie 2010, rata șomajului în județul Constanța era de 5,2%, numărul total al șomerilor ajungând la 16.450.