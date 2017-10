Constănţenii au solicitat ajutor medical

Toropiți de căldură

Constănțenii au solicitat ajutor medical

Căldură mare, ieri, la Con-stanța. Gradele din termometre și-au spus cuvântul și în ceea ce privește starea de sănătate a oamenilor. Și asta pentru că mulți nu au înțeles că trebuie să țină cont de recomandările medicilor. Dacă li s-a făcut rău pe stradă, constănțenii au apelat la ajutorul asistentelor aflate în punctele de prim ajutor din oraș, dotate și cu aparate de aer condiționat. Ieri, până la ora 15.00, la punctul din zona KM 4 – 5, solicitaseră îngrijiri medicale aproximativ 25 de persoane. Unii au venit pentru că li se făcuse rău din cauza căldurii, alții doar pentru a-și verifica tensiunea arterială. Elena Popescu, asistentă, ne-a declarat: „Lumea parcă e bezmetică. Consideră că nu li se poate întâmpla nimic. La vremea prânzului se plimbă, nu vor să înțeleagă. Am văzut părinți care umblau prin soare cu copiii cu capul descoperit, fără sticle cu apă, fără umbrelă, fără niciun fel de protecție”. Ieri, un bărbat de 59 de ani venise la punctul de prim ajutor pentru că i se făcuse rău din cauza căldurii. „Simt o înțepătură aici, sub coastă. Cred că este din cauza căldurii”, i-a spus el asistentei medicale. Bărbatul a povestit că este șofer, duce corespondență și că i s-a făcut rău după orele prânzului: „Nici azi – noapte nu am dormit prea bine, iar astăzi (n.r. – ieri) de dimineață m-a durut puțin capul”, a mai povestit el. Asistenta i-a verificat tensiunea arterială și a constatat o valoare ridicată, i-a dat câteva sfaturi, după care l-a îndrumat să se prezinte la un medic. Bărbatul a povestit că este hipertensiv și că urmează tratament. Alte persoane au venit, ieri, doar pentru a-și verifica tensiunea arterială. Este cazul Paraschivei Rondoleanu, de 68 de ani, care ne-a declarat: „Este foarte bine că sunt cabinetele astea pe străzi, pentru că pot veni bătrânii, cei cărora li se face rău…Eu sunt bolnavă, iau în fiecare zi un pumn de medicamente, dar mă îngrijesc și îmi lungesc viața. Am venit doar ca să-mi verific tensiunea”, ne-a povestit femeia. De altfel, în urma controlului, asistenta a descoperit că tensiunea arterială a pacientei înregistra valori normale. Asistenta Elena Popescu ne-a povestit că, în cursul zilei de ieri, și oamenii care vând în Piața KM 4 - 5 au solicitat prim ajutor. Oamenii prezentau amețeli și dureri în zona cefei: „Le-am luat tensiunea, dar nu am găsit valori mai mari de 16", a explicat asistenta. Ambulanțele nu au stat ieri o clipă. Până în ora 14.00, numai în Constanța fuseseră înregistrate șase cazuri de leșin în stradă și 75 de solicitări pentru alte tipuri de afecțiuni. 