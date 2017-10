Constănţenii au sărăcit de tot. Nu-şi mai aruncă nici gunoaiele!

Constănțenii au sărăcit de tot. Nu-și mai aruncă nici gunoaiele!

La sfârșitul săptămânii trecute s-a derulat ultima etapă a campaniei naționale de colectare deșeuri din echipamente electrice și electronice de la populație. În județul Constanța s-au colectat 6.757 de kg de astfel de deșeuri. 4.261 de kg au fost strânse în centrele din municipiul Constanța, 600 de kg la Medgidia, 440 de kg la Mangalia, 430 de kg la Eforie Sud, 320 kg la Năvodari, 310 kg la Eforie Nord, 126 la Hârșova, 74 la Cumpăna, 61 la Techirghiol, 52 la Lumina, 42 la Topraisar, 41 la Murfatlar și 0 kg la Tuzla, Comana și Negru Vodă. Cu mult mai puțin față de anii trecuți. Și asta nu pentru că oamenilor nu li s-a mai defectat nimic prin casă, ci, din cauza crizei consumă mult mai puțin și repară tot ce se poate repara, în loc să arunce. „Consumul a scăzut foarte mult și, automat, a scăzut și cantitatea de deșeuri. În plus, la țară oamenii refolosesc tot ce se strică, dându-le echipamentelor electrice și electronice tot felul de întrebuințări în gospodărie. Frigiderele le folosesc pe post de cămară, țin cerealele în ele pentru că nu intră șoarecii. Televizoarele le fac culcuș pentru cloșcă. Nu aruncă nimic. Din păcate, oamenii nu știu că aceste deșeuri sunt periculoase, pline de mercur, plumb, cadmiu, bariu, substanțe care pot dăuna sănătății și provoacă diferite boli”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Aurora Olescu, administratorul S.C. Gremlin S.R.L., singura companie din Constanța care reciclează toate tipurile de deșeuri. Reciclarea, sabotată de autoritățile locale Pe lângă consumul redus și obiceiul românesc de a nu arunca nimic, colectarea de deșeuri este de multe ori sabotată chiar de către autoritățile locale. Din lipsă de interes sau din lipsă de câștig personal, mulți primari refuză sprijinul agenților economici. „Noi nu am așteptat să vină deșeurile la noi, am investit în infrastructură și ne-am dus în teritoriu. Am mers din primărie în primărie și am oferit sprijin pentru preluarea responsabilității colectării deșeurilor reciclabile. Din păcate, nu am găsit deschidere peste tot. La campania de săptămâna trecută am avut chiar un caz, într-o comună, când un primar și-a trimis oamenii lui și a strâns deșeurile înainte să ajungem noi, le-a dus într-un garaj și le-a dezmembrat pentru a vinde el cuprul și ce mai găsea prin ele. Apoi, pentru că nu terminaseră când au venit mașinile noastre ne-au dat numai niște carcase de televizor, goale”, ne-a mai spus Aurora Olescu. În prezent, Gremlin Computers reciclează orice - de la sticlă pentru ambalaje, parbrize, geamuri termo-pan, lămpi, neoane, monitoare de computer, până la lemn pentru paleți, baterii și acumulatori portabili. „Reciclăm orice, cu excepția spumei din pereții frigiderului. Avem utilaje în valoare de peste două milioane de euro, iar pentru deșeurile pentru care nu am găsit încă soluții la nivel național le exportăm”, a mai explicat Aurora Olescu.