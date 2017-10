Constănţenii au reciclat PET-uri pentru salvarea Mării Negre

Constănțenii au reciclat PET-uri pentru salvarea Mării Negre

Constănțenii au înfruntat frigul, duminică, la prânz, au adunat toate PET-urile pe care le aveau prin casă și au venit în Parcul de la Gară să le recicleze. Invitați de organizația non-guvernamentală Mare Nostrum, locuitorii Constanței au răspuns prompt, convinși că acțiunea lor va salva Marea Neagră. Evenimentul, intitulat „Hai la mare, să mai faci o reciclare!”, a avut ca scop mobilizarea cetățenilor și informarea lor cu privire la colectarea selectivă și reciclarea corectă a recipientelor de plastic. Reprezentanții Mare Nostrum au desenat un contur al Mării Negre care a fost umplut cu sticlele aduse de constănțeni. Pentru fiecare sticlă reciclată, participanții au primit un bilet la tombolă, iar pentru cinci li s-a oferit direct un cadou. Numeroși constănțeni nu s-au mulțumit să vină numai cu câte o sticlă, ci au adus saci întregi, fiind răsplătiți cu sticle de suc din partea sponsorilor și cadouri din partea organizatorilor. Locul deșeurilor nu este în mare La finalul evenimentului, toate PET-urile au fost colectate în saci și scoase din conturul mării, pentru a le arăta participanților că locul deșeurilor nu este în mare. „Prin această activitate vrem să le amintim constănțenilor că acțiunile lor au un impact major asupra Mării Negre, chiar și în extra-sezon”, a declarat Mihaela Cândea, director executiv Mare Nostrum. Copiii, prezenți la apel Cei mai încântați de inițiativa organizației de mediu au fost chiar copiii, care au strâns cu sârg fiecare PET, l-au turtit și l-au pus în sac. „La noi în casă eu sunt responsabil să adun sticlele de plastic și să le duc la gunoi. Acum le-am adus în parc și am protejat mediul înconjurător”, ne-a declarat Mihai Aldea, un puști de 9 ani. „Mama m-a învățat să duc întotdeauna gunoiul la coș, pe plajă, inclusiv sticla de suc. Dar am văzut mulți copii și oameni mari care aruncau paharele de plastic de bere în mare”, ne-a spus și Matei Iancu, în vârstă de 5 ani. Mesaje pentru Marea Neagră După ce și-au reciclat PET-urile, constănțenii și-au scris mesajele, angajamentele și promisiunile în slujba Mării Negre, pe panoul pus la dispoziție de Mare Nostrum. Printre gândurile puse pe hârtie am găsit: „Marea Neagră, alungă-i pe cei care te poluează și nu te respectă.” și „Gândiți-vă la cei care se vor putea bucura de frumusețea litoralului în 2030.”. Acțiunea de duminică a încheiat seria evenimentelor dedicate Zilei Internaționale a Mării Negre, care a cuprins o licitație de angajamente în slujba mării și premierea câștigătorilor concursului de fotografie de mediu și de presă scrisă.