Constănţenii au dat 11 milioane de lei ca să-şi plătească pensiile

Constănțenii au dat 11 milioane de lei ca să-și plătească pensiile

În scurt timp se împlinesc doi ani de când constănțenii care nu s-au pensionat încă pot plăti retroactiv contribuția la pensii pentru ultimii cinci ani dinainte de încheierea contractului de asigurare socială. Asta înseamnă că perioadele pentru care se face plata retroactivă sunt luate în considerare, la calcularea pensiei, ca stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. Trebuie precizat că persoanele interesate de plata retroactivă mai au termen până la 31 decembrie 2018.Pe plan local, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii (CJP) Constanța, Kristina Mutiș, din octombrie 2016 și până în prezent, au fost încheiate 1.805 astfel de contracte. Per total, viitorii pensionari au scos din buzunare peste 11 milioane de lei pentru a-și reîntregi stagiul de cotizare.„Eu am lucrat mult timp pe litoral și nu am reușit să-mi fac anii de pensie. În 2013 și 2014 nu am mai prestat niciun fel de activitate și mi-am dat seama că deși mă apropii de pensie, nu am stagiul complet. Drept urmare, am fost la Pensii și am achitat fix diferența necesară”, ne-a declarat Ion. S., un contribuabil. Desigur, ca el sunt mulți alții, doar că fiecare a plătit exact cât a avut nevoie: un an, trei, cinci… În prezent, a mai spus Mutiș, este nevoie de 19.775 lei pentru plata integrală a celor cinci ani.Precizăm că aceste contracte pot fi încheiate de orice persoană, indiferent de cetățenie, cu domiciliul sau reședința în România, care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială; nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.Totuși, trebuie precizat că suma reprezentând contribuția de asigurări sociale datorată se actualizează în raport cu indicele de inflație, ori de câte ori se face plata contribuției. Înregistrarea contractelor se poate face zilnic, la CJP, de luni până joi, între orele 8.00 - 16.00, și vineri între orele 8.00 - 13.30, la etajul I, camera 109.Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială potrivit prezentei legi și ultimii cinci ani anteriori acestei date, dispune Legea nr. 186/2016. Concret, plățile retroactive pot fi făcute pentru perioade ce încep din octombrie 2011, în funcție de data încheierii contractului de asigurare.De reținut că plata se face pentru orice perioadă de dinaintea îndeplinirii condițiilor referitoare la vârsta standard de pensionare, în limita celor cinci ani. Vârsta standard de pensionare este, potrivit Legii nr. 263/2010, vârsta stabilită de lege la care bărbații și femeile pot obține pensia pentru limită de vârstă. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și de 63 de ani pentru femei (la femei, atingerea vârstei se face prin creșteri eșalonate până în ianuarie 2030).