Constănţeni, terorizaţi de un câine fără stăpân! "Copiii noştri sunt în pericol!"

Constănțeni, terorizați de un câine fără stăpân! "Copiii noștri sunt în pericol!"

În Constanța, maidanezii s-au înmulțit, în ultima perioadă, văzând cu ochii, și au ajuns să pună stăpânire pe cartiere întregi. Autoritățile locale sunt depășite de situație. Firma care a câștigat licitația pentru serviciul de ecarisaj nu a reușit să-și facă datoria și a adunat numeroase plângeri de la constănțeni. Primarul Decebal Făgădău a anunțat, la începutul anului, că intenționează să pună pe picioare propriul serviciu de ecarisaj al Primăriei Constanța.Între timp, însă, câinii vagabonzi ne terorizează copiii și bătrânii. Numai anul acesta peste 300 de constănțeni au fost mușcați de câini comunitari și au fost nevoiți să facă vaccinul antirabic, pentru a nu se îmbolnăvi. De câteva zile, în zona Brotăcei, chiar în apropierea Școlii nr. 7 „Remus Opreanu”, o cățea ce s-a aciuat pe lângă blocuri a băgat spaima în locatari și elevi. Numai în ultimele trei zile a mușcat cel puțin opt persoane, din care mai mulți copii. Vecinii au sesizat de la mijlocul săptămânii reprezentanții Primăriei Constanța, dar hingherii ba au venit cu mâinile goale, ba au luat alt câine. Cert este că un câine agresiv și periculos umblă liber prin cartier, gata să atace oricând.„Am făcut două sesizări și o reclamație. Mâine (n.r. sâmbătă, 5 mai), copiii au de recuperat ziua de 30 aprilie și merg la școală, fiind în același risc. Suntem mai mult decât revoltați și frustrați”, ne-a scris, pe adresa redacției, Laura G., o constănțeancă din zonă. Aceasta ne-a trimis și sesizarea făcută către Primăria Constanța după ce a constatat că nu s-a luat nicio măsură.„Pe data de 3 mai, am făcut o sesizare cu nr. 2004, prin care am comunicat că în zona Școlii nr. 7 Tomis Nord se află un câine comunitar, de culoare neagră, de talie mare. Este foarte agresiv, mușcă trecătorii. Solicităm ridicarea acestuia. Comunic că sunt foarte indignată, deoarece hingherii au venit și au ridicat un alt câine. Copiii sunt în continuare în pericol. Era un minim de efort să mă sunați și ofeream detalii suplimentare. Consider că orice incident posibil vă face răspunzători. Același câine negru, de talie mare, femelă cu pui, este binemersi la aceeași școală. Ieri (n.r. joi, 3 mai) a mușcat un copil de opt ani în curtea școlii”, a transmis Laura G.Contactați telefonic, reprezentanții Primăriei Constanța ne-au spus că sunt la curent cu situația, dar câinele nu a putut fi ridicat deoarece nu a fost găsit.„Cunoaștem problema în zona Școlii nr. 7, a fost trimisă o echipă de hingheri la fața locului, împreună cu un echipaj de jandarmi. Din păcate, locatarii din zonă ascund câinele și nu a putut fi găsit și ridicat. Știm că este o situație urgentă, noi am încercat să facem tot posibilul să o rezolvăm, dar sunt persoane care protejează câinele”, ne-a explicat angajata primăriei. Aceasta a promis că se vor relua căutările până când cățeaua va fi găsită și ridicată.„Îi înțeleg într-o oarecare măsură pe iubitorii de animale. Dar atunci când este vorba despre un câine mare, negru, urât, care a mușcat mai mulți copii și este periculos, îi poate desfigura pe viață, nu poți să îl protejezi. Deja trecem în sfera absurdului. Pui un câine mai presus sau un copil? Și dacă mâine se întâmplă o tragedie, cine este răspunzător?”, se întreabă și Mihai Pârvu, un vecin din zonă.