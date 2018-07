Constănţeni TERORIZAŢI. Chefuri şi manele fără număr!!! "Mai aveau puţin şi luau şi un cap în gură…"

Constănțeni TERORIZAȚI. Chefuri și manele fără număr!!! "Mai aveau puțin și luau și un cap în gură…"

Constănțenii care locuiesc în cartierul Boreal sunt pur și simplu terorizați de chefurile cu manele care se dau aproape non stop de către vecinii din Palazu Mare, vecini de o anumită etnie. Oamenii își strigă disperarea, au ajuns la capătul răbdării și solicită autorităților să intervină.Ce or fi făcând Poliția Română, Poliția Locală în acest caz, greu de stabilit… Cert este că „nunțile de botez” sunt la ordinea zilei, totul într-un peisaj din care bunul simț a dispărut demult și, cel mai probabil, definitiv.„Iar ne-am făcut că dormim aseară, că de, «iubiții» noștri rromi din Palazu au chefuit. Pentru a câta oară?! Fraților, am ajuns să fim dominați și marginalizați la noi acasă! Înmulțindu-se în progresie geometrică, nu peste mult timp ne vor domina și numeric ! Ați văzut clipul cu țiganul din Craiova care agresa verbal polițiștii, amenințându-le soțiile cu violul? Mai avea puțin și, deși încătușat, le dădea și câte un cap în gură! Vai, vai, vai! Legea este de partea lor!”, a declarat Adrian A., un constănțean terorizat de petrecerile fără sfârșit din cartierul Palazu Mare.XXXPe de altă parte, constănțeanul mai atrege atenția asupra unui aspect de cu totul altă natură și pe care numai poliția îl poate lămuri.„Întreb și eu ca tot românul «imparțial»: știe cineva dacă zecile de basculante încărcate cu pământ rezultat din excavări în diferite zone ale orașului și care tranzitează zilnic str. Brest din cartierul Boreal, pentru a-l bascula pe terenul viran vizavi de biserica «Sf. Ecaterina», au autorizație din partea organelor competente?”, spune Adrian A.