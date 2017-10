Constănţeni, pregătiţi-vă! FISCUL NE VA BATE LA UŞĂ, iar amenzile sunt USTURĂTOARE!

Constănțeni, pregătiți-vă! FISCUL NE VA BATE LA UȘĂ, iar amenzile sunt USTURĂTOARE!

Ați scăpat de impozite și taxele locale, le-ați plătit și vi le-ați luat de pe cap. Dar, atenție!, dacă ați omis ceva în declarație sau nu ați declarat vreun membru al familiei, riscați amenzi usturătoare. În oricare din zilele următoare, v-ați putea trezi la poartă sau la ușă cu un inspector care să ia la numărat copiii sau la măsurat curtea și casa. Orice modificări găsite și nedeclarate vă pot costa bani mulți.Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța vrea să-i controleze pe toți constănțenii la impozitele și taxele datorate bugetului local. Instituția a demarat o amplă campanie de verificare în teren a persoanelor fizice privind declarațiile pentru impozite și taxe. Astfel, inspectorii Serviciului Constatare și Control au început veri-ficarea pe teren a impozitului sau taxei pe clădiri, impozitului sau taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei de habitat, etc. Acțiunea are drept scop corectarea și actualizarea bazei de date a SPIT."Amintim că, în termen de 30 de zile de la dobândirea sau înstrăi-narea unei clădiri, unui teren sau a unui mijloc de transport, de la efec-tuarea oricărei modificări care ar conduce la recalcularea impozitului dato-rat, de la modificarea numărului de persoane care locuiesc în imobil, contribuabilii au obligația să se pre-zinte la ghișeele unice ale instituției pentru a depune o declarație în vede-rea luării sau scoaterii în ori din evi-dențele fiscale. Nedeclararea sau declararea peste termenul legal constituie contravenție și se sancționează cu amendă", explică directorul execu-tiv al SPIT Constanța, Virginia Uzun.Formularele tipizate pot fi descărcate de pe site-ul instituției www.spit-ct.ro. La începutul anului, lucrătorii Primăriei Constanța au descoperit, cu prilejul verificărilor în vederea acordării subvenției de încălzire, sute de cazuri de persoane nedeclarate la taxa de habitat. Astfel, persoanele respective se sustrag de la plata taxei respective.În același timp, constănțenii care nu au achitat obligațiile fiscale afe-rente primului semestru la termenul scadent, 1 aprilie 2013, riscă să le fie deschise dosare de urmărire și executare silită. În plus, pentru sumele neachitate la primul termen scadent, se aplică majorări de întârziere de 2% pentru fiecare lună sau fracțiune lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv."După calculul majorărilor de întârziere, se emit somații și se aplică măsurile de recuperare a debitelor. Procedura de urmărire și executare silită începe în momentul comunicării somației și încetează odată cu achitarea sumei datorate. Plata se va efectua în termen de 15 zile de la comunicarea somației. În situația în care debitul menționat în somație nu este achitat în acest termen, procedura de urmărire și executare silită va fi continuată prin aplicarea urmă-toarelor măsuri: înființarea popririi asupra veniturilor și disponibilităților bănești și aplicarea sechestrului asupra bunurilor aparținând debitorului", declară directorul SPIT.Plata sumelor din dosarele de urmărire și executare silită se poate efectua la toate ghișeele instituției, la stațiile OMV prin Westaco Express, toate oficiile poștale și la agențiile Garanti Bank Municipiul Constanța.