Constănţeni panicaţi: „Ne temem să nu ne trezim cu blocuri de 10 etaje!” Ce gânduri are primăria

Constănțeni panicați: „Ne temem să nu ne trezim cu blocuri de 10 etaje!” Ce gânduri are primăria

Un grup de constănțeni care locuiesc în cartierul Tomis Nord/Baba Novac și-au exprimat îngrijorarea, după ce Direcția de Urbanism din cadrul Primăriei Constanța le-a trimis scrisori prin care sunt invitați să participe la o ședință de dezbatere publică, pentru a analiza Planul Urbanistic Zonal.„Noi locuim într-o zonă liniștită, o zonă de case. Cât au fost noroaie, nu am prezentat mult interes, dar acum, după asfaltare și racordarea la toate utilitățile, lucrurile s-ar putea schimba. Am auzit că s-ar da drumul la construcții de blocuri cu multe etaje. După ce am primit scrisoarea de la primărie, suntem și mai îngrijorați. Au mai fost situații similare și în alte cartiere, în care s-au tăiat parcuri, spații verzi, parcări sau locuri de joacă pentru a face loc mastodonților de beton. Și în acele cazuri, populația a fost consultată, dar, în ciuda opoziției, construcțiile au mers înainte. Sper să nu avem același ghinion”, a declarat Dumitru M., un constănțean care locuiește în zonă.La rândul său, Maria A., care dorește să-și construiască o casă în cartier, este mai mult decât îngrijorată: „Am vândut apartamentul de la bloc pentru a face o casuță în acest cartier și sper să ne vedem visul împlinit. Se zvonește însă că ar urma să se construiască masiv în zonă: blocuri cu 4 etaje, cu 6 etaje, chiar și o policlinică privată. Încă nu știm nimic, sper să ne lămurim cât mai curând și să nu fim nevoiți să vindem terenul, pentru că a-ți face o căsuță lângă un bloc un 6 etaje ar fi un coșmar!”.XXXIată conținutul integral al scrisorii trimise de Primăria Constanța, semnată de inspector Simona Stăiculescu, responsabil cu informarea și consultarea publicului, și urb. Mihai Radu Vânturache, arhitect șef, șef Birou Strategii Urbane:„În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizițională în administrația publică, coroborată cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cât și în temeiul prevederilor HCL 322/2016, privind aprobarea Regulamentului de informare și consultare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism de nivelul municipiului Constanța, se aduce la cunoștință publică: proiectul Plan Urbanistic Zonal - Baba Novac, conform Certificatului de urbanism nr. 3760/03.11.2015, inițiator UAT Constanța.Pe această cale, Direcția Urbanism invită cetățenii interesați să participe la dezbaterea publică, organizată în data de 20.10.2017, intervalul orar 11.00-12.00, la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, sala de ședințe „Remus Opreanu”, conform anunțului publicat pe site-ul primăriei.Documentația privind proiectul Plan Urbanistic Zonal - Baba Novac va fi prezentată în cadrul ședinței de dezbatere publică”.