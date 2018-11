Constănţeni păcăliţi de bănci sau instituţii de credite. Unde găsesc sprijin cei înșelați

Constănțeni păcăliți de bănci sau instituții de credite. Unde găsesc sprijin cei înșelați

Mii de constănțeni fac eforturi, lună de lună, să își plătească ratele la bănci pentru credite pe care le-au luat în vremuri în care contractele aveau multe clauze scrise cu litere mici și greu de înțeles pentru omul de rând. Pentru unii, povara a fost prea grea și au ajuns să-și piardă casele luate cu atâta trudă.„Am luat împrumut 25.000 de franci elvețieni pentru a completa suma necesară cumpărării unei case în Valu lui Traian. În trei ani, ni s-a dublat rata, iar suma de restituit depășea valoarea casei. Abia atunci am citit cu atenție contractul și am înțeles că, de fapt, ajunsesem pe mâna unor cămătari cu acte în regulă. Am găsit un avocat, căruia, bineînțeles, i-am dat alți bani, dar care ne-a ajutat să remediem acel contract care era favorabil numai băncii”, ne-a povestit Irina Rizea, din Constanța.Există însă soluții și pentru familiile care nu își permit ca, pe lângă o rată deja foarte mare, să plătească și un avocat. Consilierii de la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) sunt la dispoziția persoanelor care nu mai găsesc cale de împăcare cu banca de la care s-au împrumutat. De la începutul anului, peste 350 de români s-au înțeles cu băncile și au găsit o rezolvare la nemulțumirile lor, ca urmare a negocierilor intermediate de cei de la CSALB. Cei mai mulți au obținut reducerea sau eliminarea unor comisioane, scăderea ratelor la credite sau chiar ștergerea întregului sold rămas de achitat.De exemplu, un caz a fost soluționat într-o singură zi. În plus, părțile au renunțat la procesul aflat pe rolul instanței. Un alt caz a fost soluționat în faza de executare silită: s-a dispus suspendarea executării silite, a fost întocmit un acord de plată și repunere în grafic de rambursare. Pentru o familie care se împrumutase în franci elvețieni s-a făcut reconversia creditului în lei, iar soldul a fost redus cu 22.400 de franci elvețieni. Într-o altă situație, un caz social, au fost șterse datoria de 20.000 de euro, dobânzile și comisioanele. Au fost și persoane cărora le-a fost diminuată suma restantă cu până la 24.000 de lei și restructurat întregul credit. Pentru o altă familie, după medierea celor de la CSALB, banca a șters parțial soldul creditului, adică suma de 3.000 de euro. Valoarea ratei a rămas la același nivel cu cea de dinaintea perioadei de grație. Primele de asigurare au fost plătite de bancă, iar părțile au renunțat la procesul în instanță. De asemenea, pentru alți beneficiari, a fost posibilă restituirea sumelor reținute eronat în contul aferent cardului de cumpărături al consumatorului sau acordarea de daune pentru imposibilitatea utilizării cardului.De la începutul anului și până la jumătatea lunii noiembrie, la Centrul de soluționare au fost înregistrate 1.105 cereri. Spre comparație, în tot anul trecut, au fost depuse 505 cereri.„Din păcate, mulți dintre cei afectați de contracte abuzive nici măcar nu știu cu ce i-ar putea ajuta CSALB. Noi ne dorim ca soluționarea amiabilă să devină prima opțiune atunci când oamenii au neînțelegeri cu băncile”, explică Alexandru Păunescu, membru al Colegiului de Coordonare al Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar.Potrivit acestuia, în prezent, principalele probleme pe care consumatorii le întâmpină în relația cu băncile și IFN-urile sunt comisioanele mari, timpul de așteptare pentru soluționarea unei solicitări și birocrația excesivă. De cealaltă parte, principalele modalități de soluționare la care apelează consumatorii sunt discuțiile cu reprezentanții instituției sau reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.Serviciile oferite de CSALB sunt gratuite, nu se percepe absolut niciun comision pentru rezolvarea litigiilor, instituția fiind una de stat. Tocmai de aceea, reprezentanții centrului îi încurajează pe constănțeni să li se adreseze.„Metoda preferată de soluționare a litigiilor este instanța, însă acesta este un proces de durată, care nu garantează un răspuns favorabil. Potrivit unui raport realizat de KPMG la solicitarea Asociației Române a Băncilor, durata unui proces civil care cuprinde toate cele trei faze de judecată - prima instanță, apel și recurs - se poate extinde la peste trei ani. Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) este o entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridică, înființată în baza Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, ce transpune la nivel național Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum”, mai spune Alexandru Păunescu.