Constănţeni „captivi” în jocul dezvoltatorilor imobiliari. „Ne jecmănesc şi ne mint!”

Oamenii se plâng că dezvoltatorul de la care au cumpărat apartamentele în urmă cu mai bine de 10 ani le umflă facturile de energie electrică şi că nu le permite schimbarea furnizorului. „Sunt unul dintre cetăţenii acestei ţări ce nu poate beneficia de dreptul de a avea un contract pe piaţa liberă a energiei electrice. Locuiesc în cartierul rezidenţial Tomis Plus, unde infrastructura a fost dezvoltată de Tomis Development, atât în vederea extinderii zonei rezidenţiale, cât şi pentru ridicarea preţurilor pentru imobilele ce aveau să fie construite de societatea respectivă. Atunci s-a făcut promisiunea că, în momentul achiziţionării imobilelor, vor fi transferate drepturile reţelei către Enel, iar fiecare proprietar îşi va face contract individual. Acest lucru se întâmpla în anul 2010. După 11 ani, singurele contracte semnate sunt cele cu asociaţiile de proprietari, nu cu beneficiarii finali, şi sunt de refacturare la suprapreţ a energiei electrice furnizate de Enel”, explică Diana S..



Zeci de pene de curent, zilnic





Tânăra povesteşte că penele electrice sunt la ordinea zile, ajungându-se chiar şi la zeci de întreruperi în 24 de ore. „O altă problemă majoră ce apasă în acest moment locuitorii acestui cartier «rezidenţial» este cea a consumului inexplicabil de kw. La un apartament de 80 mp, nefolosind aer condiţionat, am avut înregistrat un consum de 428 kw în luna august. Am montat fiecărui consumator din apartament prize smart ce sunt capabile să monitorizeze kw şi au înregistrat un consum de aproximativ 150 kw. Dar aceeaşi situaţie a fost semnalată de un număr destul de mare de locuitori a acestui cartier. Le-au cerut să se verifice contoarul, ne jecmănesc, ne mint şi ne pun să plătim tot noi schimbarea contoarului. Ok, ne-am luat ţeapă sau am fost de bună credinţă, dar ne-a ajuns, nu mai suportăm!”, mai spune constănţeanca.



Străzi private, reţea privată





Reprezentanţii Tomis Development susţin că societatea nu face decât să îi sprijine pe locuitorii cartierului, oferindu-le utilităţile necesare. Însă aruncă vina situaţiei energiei electrice în curtea Enel. „Enel trebuie să vină şi să-şi facă recepţia. Când vor veni să îşi ia în posesie reţeaua atunci vor putea fi schimbate contractele”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, unul dintre reprezentanţii dezvoltatorului.





De cealaltă parte, cei de la Enel susţin că este o problemă internă a dezvoltatorului, care şi-a construit propria reţea, şi că nu pot interveni.





Noile cartiere, ridicate în ultimii ani la periferia Constanţei, au atras numeroşi locuitori dornici să se mute în blocuri noi, moderne, să stea în zone frumos amenajate, departe de aglomeraţie şi cu tot ce le trebuie la îndemână. Din păcate, mulţi sunt prinşi, astăzi, în situaţii aproape fără ieşire. Unora le-a ajuns cuţitul la os.